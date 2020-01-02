Казанцы в соцсетях поздравляют друг друга с праздником под фото из автобусов с проездом в 30 рублей

Жители Казани поздравляют друг друга с Новым годом, публикуя в соцсетях фотографии, на которых видно, что в салонах автобусов в объявлении о стоимости проезда сумма в 27 рублей изменилась на 30.

«А вот и новогодний подарок», — отмечают пользователи соцсетей. Некоторые казанцы напоминают, что о повышении стоимости проезда в городе с 1 января предупреждали заранее.

Напомним, 21 декабря госкомитет РТ по тарифам опубликовал постановление, согласно которому цена одной поездки на общественном транспорте составит 30 рублей при оплате наличными. Если пользоваться транспортной картой, стоимость вырастет с 25 до 27 рублей. По проездному на 100 поездок одна поездка будет стоить 20 рублей. 30 декабря стало известно, что в Казани установили тариф разовой поездки в метро. Согласно постановлению кабмина РТ, стоимость вырастет до тех же 30 рублей при приобретении жетонов в кассах метро. Для пассажиров, использующих транспортную карту, стоимость проезда составит 27 рублей. Для тех, кто приобретет проездной на 100 поездок, один билет обойдется в 20 рублей. Провоз ручной клади будет стоить 30 рублей.