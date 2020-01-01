Дерматолог рассказала, как правильно увлажнять очень сухую кожу зимой

Share Tweet Share Share Email Comments Увлажнять кожу важно, особенно зимой, заявляют дерматологи. Поэтому в холодное время года следует использовать увлажняющий крем на кожу лица чаще.Дерматолог Мона Гохари объяснила, как правильно использовать увлажняющий крем для лица зимой. Читайте на Информинг.Ру: Эксперты назвали 5 комнатных растений, которые полезны для сна Так, чтобы защитить кожу в мороз, следует создать несколько защитных слоев. Зимой хорошо использовать такие средства, в составе которых есть глицерин, сквалан, гиалуроновая кислота и керамиды. Все они приносят коже пользу различными способами и дополняют друг друга.

Плотный крем обязательно нужно использовать при уходе за очень сухой кожей. Легкий лосьон лучше отложить на жаркую погоду. Как отмечает дерматолог, усилить эффект косметики по уходу за кожей можно используя средства с гидратирующими компонентами на каждом этапе ухода за кожей.На первом этапе следует нанести сыворотку, после чего идет шар увлажняющего средства. А закрепить эффект можно окклюзионным маслом. Оно зафиксирует всю эту конструкцию и не позволит влаге испаряться. Такой метод допустим и даже рекомендуется зимой, когда кожа, особенно очень сухая, нуждается в особом уходе. Яндекс Дзен