Загадки островов или что скрывает теплое море и белый песок?

Share Tweet Share Share Email CommentsЧто может быть прекраснее, чем белый чистый пляж, теплый песок и удивительно прозрачная вода? Пожалуй, каждый человек мечтает побывать на Мальдивах или же Бали хоть раз в своей жизни. Но есть и другая сторона медали. Некоторые острова, которые изолированы от посторонних, способны хранить очень много разных тайн и мрачных историй, о которых практически никто не знает. Это могут быть и кораблекрушения, и каннибализм, и даже тестирование ядерного оружия. Некоторые острова определенно «видели» нечто ужаснее, чем просто кошмар. В сегодняшней статье мы расскажем вам о тройке интереснейших островов, которые раскроют вам свои секреты.

1. Тилафуши. Остров мусора

Мальдивы считаются тропическим раем на Земле. Только представьте, чистый и белый песок, ухоженные пляжи и прозрачная вода. Этот образ часто навязывают туристам, чтобы последние как можно чаще приезжали туда и выкладывали свои денежки.

Тилафуши – это искусственно созданный остров, который предназначен для свалки мусора. Изначально он делался в благих целях, ведь практически каждую неделю Мальдивы посещают до десяти тысяч туристов, а мусора от них остается очень много.

На так называемом острове Рубиса проживает около 150 человек, чья работа заключается в том, чтобы просеивать мусор и выяснять, что можно переработать, что можно сжечь, а что можно экспортировать в другие страны. Каждый день на остров привозится до трехсот пятидесяти тонн мусора, и это жуткое зрелище. К сожалению, огромное количество мусора означает, что работники должны быть менее и менее разборчивыми, когда дело доходит до того, какая судьба ожидает мусор. Большая часть отходов сжигается без разбору, включая электронику, батареи и пластмассы, токсичные продукты горения которых загрязняют воздух и воду.

2. Остров Норт-Бразер, кораблекрушение парохода «General Slocum»

Остров Норт-Бразер служит последим пристанищем очень многим людям из-за трагедии, которая произошла в Нью-Йорке. 15 июня 1904 года Лютеранская евангелическая церковь Св. Марка проводила свой ежегодный пикник. Более 1000 ее последователей сели на пароход «General Slocum», для того чтобы добраться до нужного места. Пассажирами в основным были дети и женщины. Однако корабль, пробыв в пути чуть больше получаса, загорелся. Горящий корабль прибило к берегам острова Норт-Бразер, и остается только представить, какое мрачное действо там разыгралось. Исходя из сводок и записей, практически все погибли, то есть из 1358 человек выжило 337. Чтобы представить масштабы трагедии, просто сообщим, что число жертв может сравниться только с количеством погибших при террористической атаке 11 сентября.

Тела и обломки, которые выносило на берег течением, тянулись вдоль береговой линии. Это была ужасная картина. Некоторые выжившие блуждали среди обуглившихся тел, пытаясь найти своих родных. За халатность и все возможное пренебрежение мерами безопасности на судне был осуждён его капитан. Во время следствия детективы обнаружили, что пожарные шланги были давно сгнившими, спасательных шлюпок практически не было, а те, что были, разваливались на части, а спасательный жилет был вовсе один. Люди пытались спастись, но, к сожалению, это мало кому удалось.

3. San Servolo, Психиатрическая больница

Остров Сан-Серволо расположен у побережья Италии. Сегодня на нем расположился музей, который повествует о тревожном прошлом этого места. Изначально, в XVIII, музей был больницей, в которой размещались раненные военные. Но уже в XIX веке это место стало психиатрической лечебницей. Интересен тот факт, что данное «лечебное» заведение было под управлением древнего религиозного ордена, известного как «San Giovanni di Dio», который давно прославился своими знаниями в области медицины.

Ключевым методом «лечения» их безумных пациентов была абсолютная изоляция и различные издевательства. Орден следовал практике того, что они называли «лечением нравственностью», включавшей различные издевательства, граничащие с нечеловеческой жестокостью. На сегодняшний день в музее представлены различные смирительные рубашки того времени, цепи, наручники и длинные тонкие палки, которыми били людей. Также использовалась электрошоковая терапия.

Самое тревожное и неприятное заключалось в том, что в этой психушке у врачей лишь изредка наступало просветление. Не смотря на все издевательства, пытки и унижения, которые испытывали на себе пациенты этой лечебницы, врачи пытались проводить с ними консультации и словесно решить их проблему. В частности, помимо стандартного «лечения» во время сеансов тет-а-тет врач предлагал пациентам массаж.