Зомби-апокалипсиса никогда не будет! Судмедэксперты рассказали, как кусаются мертвецы

Share Tweet Share Share Email CommentsДа ладно вам, кто из нас никогда не читал книжек и не смотрел фильмов о зомби-апокалипсисе, когда полчища голодных и довольно озлобленных мертвецов внезапно поднимаются из могил и приходят по души обычных и ничего не подозревающих обывателей?

Что же, у нас есть плохие новости для тех любителей компьютерных игр, которые втайне мечтают, вооружившись дробовиком, откосить от надоевшей работы или сложного университетского экзамена по причине нашествия ходячих трупов, и заранее невольно подумывают о том, кого из числа их знакомых зомби сожрали бы первыми, если бы ночь зловещих мертвецов все-таки наступила. Расслабьтесь ребята, зомби-апокалипсис никогда не произойдет.

Даже если предположить, что в недалеком будущем коварные ученые, занятые разработкой биооружия, все-таки сумеют нахимичить в своих лабораториях некий навороченный вирус, способный оживлять мертвых и делать их крайне агрессивными и голодными, люди, которым приходится иметь дело с мертвецами каждый день, уверяют, что толпа оживших трупов будет представлять собой скорее комичное, чем ужасающее и леденящее душу зрелище. Итак, сегодня мы решили подготовить для наших читателей немного «матчасти» и рассказать о том, почему зомби-апокалипсис не может повергнуть наш привычный мир в хаос, с точки зрения судебной медицины.

Волна смерти

Несмотря на то, что зомби, само собой разумеется, существа довольно тупые и безмозглые, большинство голливудских режиссеров, которые любят снимать киношки о живых мертвецах, все-таки наделяют своих зеленоватых полуразложившихся героев неким подобием коллективного разума. Зомби в фильмах и играх реагируют на звук и на свет и предпочитают нападать на бравых героев исключительно организованной толпой. Ну а что, по одиночке настоящий апокалиптический «дестрой» не устроишь, не так ли?

Впрочем, наука наглядно иллюстрирует, что, даже если бы зловещие мертвецы умудрились каким-то образом выбраться из своих уютных могилок, создать хоть какое-то подобие организованной зомби-армии им бы уж точно не удалось. В 2011 году одна команда американских ученых провела исследование на крысах, чтобы узнать, как долго мозг живого существа способен сохранять электрическую активность после смерти. Несколько крыс подключили к ЭЭГ и обезглавили, после чего стали внимательно наблюдать за показаниями энцефалограммы.

Через 17 секунд после фатального удара аппарат зафиксировал последний резкий скачек активности, названный «мозговой волной смерти», после чего все показания остановились на нуле. Тут напрашивается вполне логичный вывод о том, что среднестатистические зомби с полностью отключенным мозгом вряд ли смогли бы реагировать на звук, запах свет и аппетитно мелькающую пятую точку полуголой красотки с 45-м калибром.

Окоченевшие конечности и неподвижные челюсти

Ладно, плевать на толпу, в конце концов, даже один полностью безмозглый оживший мертвец смог бы наделать на улицах оживленного города немало шороху, если бы его туда каким-то ветром занесло. Или не смог бы? Давайте-ка немного порассуждаем.

Примерно через два-три часа после смерти в теле начинается процесс трупного окоченения. В мышцы перестает поступать АТФ, которая дает необходимую энергию для движения, и постепенно тело мертвеца становится похожим на деревяшку. Трупное окоченение препятствует движению суставов, в результате чего наши с вами гипотетические зомби не смогли бы даже ползти и шевелить пальцами на ногах, не то, что бодро бегать за выжившими и перелазить через заборы под напряжением.

Кстати, трупное окоченение неизбежно затрагивает собой и мышцы лица, так что кусаться у ожившего мертвеца не получиться даже при всем желании.

Программа на самоуничтожение

И еще она неприятная новость для любителей боевичков. Для того чтобы справиться с живыми мертвецами, не потребуются специальные отряды чистильщиков и бронированные машины с бензопилами на бампере. Даже если зомби каким-то образом умудрятся встать из могил, они очень быстро уничтожат сами себя.

Процесс гниения начинается в теле всего через несколько минут после смерти и неизбежно продолжается с разной скоростью в зависимости от состояния организма до гибели и условий окружающей среды. После смерти бактерии, которые нормально обитают в кишечнике, вырываются наружу и распространяются по всему телу, а клетки, лишенные кислорода, продолжают вступать в химические реакции, в буквальном смысле слова переваривая сами себя.

Когда выделяющаяся в результате этих реакций кислота окончательно разрушает клеточные мембраны, к процессу «самоуничтожения» подключаются и ферменты. В результате после недели разложения при нормальной температуре кожа и куски плоти начинают отваливаться от трупа при малейшем нажатии. Вывод из этого напрашивается сам собой: зловещие мертвецы, выползшие из могил, за пару недель сами растаяли бы на теплом солнышке, как «зомби-мороженное», без всякой помощи бравых ребят с автоматами наперевес.