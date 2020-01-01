Россиянам разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Новые правила регистрации автомобилей предусматривают нанесение дополнительной маркировки.

Это, по мнению представителей МВД, позволит идентифицировать машины с измененной историей, и покупателям не нужно будет проводить дополнительные проверки, сообщает РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что, если собственнику не исполнилось 16 лет, автомобиль будут оформлять на его законных представителей. По достижению указанного возраста владелец автомобиля может перерегистрировать транспортное средство, разъяснили в МВД.

Измененные правила государственной регистрации автомобилей начали действовать в России 1 января. Согласно им, зарегистрировать новый автомобиль разрешено прямо в день покупки. То есть, получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер теперь можно непосредственно в автосалоне.

Кроме того, сообщалось, что машину нельзя будет оформить на гражданина моложе 16 лет, чтобы он не нес ответственности как собственник. Срок регистрации автомобилей, временно ввезенных из другой страны, увеличили до года. Раньше он был вдвое меньше. Правительство также установило специальный порядок оформления прототипов новых моделей, которые проходят испытания на дорогах общего пользования.