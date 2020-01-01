Как правильно есть бананы, не знает половина населения планеты

Как сказал один небезызвестный герой анекдотов и психоанализа, иногда банан — это просто банан. Но и с ним можно «накосячить». К примеру, половина населения нашей планеты проживает в счастливом неведении, что, оказывается, кушает бананы неправильно. Хватит это терпеть и совершать одну и ту же ошибку! Вот, как нужно есть банан на самом деле.

О питательной пользе бананов знают даже те, кто далёк от занятий в спортзале и всех этих ваших протеиновых шейков. Но чтобы извлечь из позитивной ягоды максимум (сюрприз! И совсем банан не фрукт, а очень даже ягода, с ботанической точки зрения), употреблять её нужно правильным образом. И нет, дело даже не в том, начинаете ли вы его чистить с «носа» или «хвоста».

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Неважно, с какой стороны мы чистим банан. Важно то, что большинство старательно избавляется от этих длинных нитей между кожурой и мякотью. Жёлтые продолговатые волокна выглядят не слишком аппетитно, согласны. Но отправлять их в мусорное ведро — большая ошибка. На этом настаивают диетологи.

Дело в том, что эти волокна, которые, кстати, называются флоэмами (можно блеснуть эрудицией во время ланча) являются проводящей тканью, «сосудами» банана. Они осуществляют весь транспорт питательных веществ, необходимых для роста плодов. А потому именно во флоэмах концентрация всех полезностей куда выше, чем в самой мякоти. Так что выкидывать их — лишать себя ценного а калия, клетчатки, витамина А и витамина В6.

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А ещё флоэмы позволят определить, насколько банан зрелый. У зеленоватых плодов волокна слабо выражены и отделяются с трудом. А вот нити зрелого банана легко обнаружить и снять. Но нужно ли?

05.01.2018