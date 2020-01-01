Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.

Согласно рассекреченным данным, в Минобороны страны выступали за включение России в НАТО, так как это позволило бы уменьшить сопротивление и недовольство Москвы планам по расширению альянса.

Однако российская сторона находилась бы в новой категории членства. В частности, России нельзя было бы участвовать в заседания Международного военного штаба альянса, страна не имела права вето на решения НАТО. Кроме того, на Россию не распространялись и гарантии коллективной безопасности.

«Оно, однако, дало бы России формальный статус в НАТО», — пояснил Рифкинд.

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Он отметил, что этот шаг помог бы сблизить практики и доктрины стран.

«Мы должны были сделать Россию более нормальным членом западной семьи. Нам нужно было помочь [экс-президенту России Борису] Ельцину сделать Россию более нормальной европейской страной», — заключил Рифкинд.

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