СМИ: Высший религиозный орган Турции планирует потратить 11 млрд долларов до 2023 года

Согласно пятилетнему стратегическому плану действий, Управление по делам религии Турции (Diyanet) выделило бюджет в размере 10,4 млрд лир (1,7 млрд долларов) в 2019 году, 12 млрд лир (2 млрд долларов) в 2020 году, 13,1 млрд лир (2,2 млрд долларов) в 2021 году, 14,4 млрд лир (2,4 млрд долларов) в 2022 году и 15,9 млрд лир (2,6 млрд долларов) в 2023 году, указывает издание.

Diyanet среди прочего намерен потратить 702 млн лир (118 млн долларов) на различные проекты, 70,4 млн лир (11,8 млн долларов) — на повышение квалификации персонала, 66,6 млн лир (11,2 млн долларов) — на развитие религиозного образования в стране.

Artı Gerçek отмечает, что по официальным данным, бюджет Diyanet на 2019 году увеличился на 34%, по сравнению с предыдущим годом и значительно превышает финансирование других правительственных Министерств.

Надо сказать, что в Управлении, которое строит и финансирует мечети по всему миру, работают более 100 тыс. человек.