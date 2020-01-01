Genesis показал первые изображения кроссовера Genesis GV80

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80. Премьера новинки состоится в ближайшие месяцы, а до России модель доберется во второй половине 2020 года.

Дизайн интерьера и экстерьера GV80, разработанные на базе концепта GV80 Concept, публичный дебют которого прошел на автосалоне в Нью-Йорке в 2017 году, стал результатом тесного сотрудничества студий Genesis Design в Южной Корее, США и Германии.



Genesis GV80. Фото Genesis



Genesis GV80. Фото Genesis

Сходство с одноименным концептом видно с любого ракурса. Их объединяет фирменная радиаторная решетка Grest Grille, высокотехнологичные фары Quad Lamps и характерная «параболическая линия», проходящая вдоль боковин кузова и подчеркивающая выраженные, мощные линии над каждым из колес.

Интерьер автомобиля воплощает идею красоты открытого пространства – один из характерных элементов архитектурной эстетики Южной Кореи. Каждая деталь выполнена в стиле минимализма, а приборная панель и органы управления расположены на одном уровне с «командирской» посадкой водителя. Также четвертая модель Genesis порадует третьим рядом сидений, новой мультимедийной системой с функцией рукописного ввода текста, голосовым управлением и активным шумоподавлением, третьим рядом сидений и адаптивным круиз-контролем, способным автоматически менять полосу во время движения на магистрали.



Интерьер Genesis GV80. Фото Genesis

В основу будущего конкурента BMW X5 и Mercedes-Benz GLE ляжет новая платформа классической компоновки с продольным расположением двигателя и базовым задним приводом. Полный привод будет предложат только в топовых комплектациях, либо за доплату.

Моторную гамму Genesis GV80, как ожидается, представят 2,5-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 300 л.с., 3,5-литровый «атмосферник» V6 на 375 л.с., 3,0-литровая дизельная «шестерка», выдающая 274 лошадиные силы и, возможно, гибридная установка с возможностью подзарядки аккумулятора от бытовой электросети.

Как известно «Автоновостям дня», сейчас бренд Genesis представлен в России четырьмя седанами: G70, G80, G90 и G90 L. Цены на младший G70 начинаются от 2 189 000 рублей, на G80 – от 2 810 000 рублей, а за флагманский G90 просят минимум 4 690 000 рублей.