Известный алтайский комбинат могут лишить декларации из-за налаженного производства сыра просрочки

Один из известных молокоперерабатывающих заводов Алтайского края — ООО «Сибирское подворье» — понесет ответственность за реализацию и подготовку к продаже просроченной продукции. Нарушения были установлены в ходе внеплановой проверки Россельхознадзора в декабре текущего года. Теперь молочному комбинату грозит штраф до 600 тысяч рублей, а также лишение декларации, информирует ведомство. При этом предприятие успело продать 2,5 тонны сыра из просрочки.

Ранее информационная система «Меркурий» Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай установила, что в «Сибирском подворье» при производстве молочной продукции не прослеживается сырье, из которого она изготовлена. В связи с этим инспекторы Россельхознадзора приняли решение провести там внеплановое контрольно-надзорное мероприятие с целью проверки процесса переработки и реализации продукции.

По итогам было установлено, что с 10 по 12 декабря 2019 года предприятие выработало партию плавленого сыра с использованием просроченного сырья. В частности, использовался сыр для плавления (годен до 21 октября 2019 года), сыр «Обезжиренный» (годен 11 октября — 23 ноября 2019 года) и творог (годен до 5 ноября 2019 года). Из этой просрочки изготовили 3 390 кг плавленого ломтевого сыра. Однако в момент проверки на складе находилось лишь 717 кг указанного продукта, большая часть партии (свыше 2,5 тонн) уже была продана. Кроме того, в холодильных камерах предприятия находилось 720 кг просроченного творога, который в дальнейшем также мог быть использован в качестве основы для сырков.

В результате небезопасная продукция общим весом более 1500 кг была уничтожена. По предписанию инспектора Россельхознадзора предприятие также отозвало из торговых сетей уже реализованный им сыр. Более того, на предприятии ввели режим усиленного лабораторного контроля, сейчас решается вопрос о прекращении декларации на продукцию, выпускаемую молочным заводом. В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении в рамках ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Комбинату грозит штраф до 600 тысяч рублей.