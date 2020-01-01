Как лечат в немецкой больнице крупной сети здравоохранения

Блогер Александр Чебан рассказывает, как проводятся диагностика и лечение в Германии и как выглядит немецкая больница одной из крупнейших государственных сетей здравоохранения в Европе.

Предлагаю взглянуть на стационарное отделение (не простое, а повышенной комфортности) одной из клиник сети Vivantes, это клиника Humbolt в Берлине.

Палатами повышенного комфорта и обладающими дополнительными услугами:

лечащим врачом является заведующий отделением;

фойе с отдельным входом;

доступ в Интернет;

размещение в одноместных и двухместных палатах повышенной комфортности;

разнообразное меню, шведский стол утром и вечером;

обеды а la саrtе с возможностью индивидуального составления меню из отдельных компонентов;

горячие и холодные напитки круглосуточно;

Так выглядит здание комфорт-клиники:

Холл отделения и пост медсестер.

Клиник Vivantes Humbolt в Берлине рассчитана на 600 пациентов, пребывающих в стационаре, однако этажность здание не более 3-4, поэтому территория производит впечатление скорее парка, чем больницы.

В этом кабинете проходят согласования всех организационных вопросов:

А это палата в комфорт-клинике:

Вся аппаратура в палате имеет пульты дистанционного управления, там же находится кнопка вызова медперсонала.

Внешние жалюзи также с электроприводом.

Санузел:

Также есть климат-контроль и кондиционер, что не типично даже для Берлина.

Холл отделения:

Кафетерий в отделении, где предоставляется шведский стол утром и вечером, а также обед.

Даже с возможностью обеда на открытой террасе.

Лонж.

Территория клиники. Как я говорил выше, это больше похоже на уютный тихий парк.

Психиатрическое отделение.

Паркинг для посетителей:

25.01.2018