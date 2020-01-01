Как лечат в немецкой больнице крупной сети здравоохранения

Блогер Александр Чебан рассказывает, как проводятся диагностика и лечение в Германии и как выглядит немецкая больница одной из крупнейших государственных сетей здравоохранения в Европе.
Предлагаю взглянуть на стационарное отделение (не простое, а повышенной комфортности) одной из клиник сети Vivantes, это клиника Humbolt в Берлине.
Палатами повышенного комфорта и обладающими дополнительными услугами:
лечащим врачом является заведующий отделением;
фойе с отдельным входом;
доступ в Интернет;
размещение в одноместных и двухместных палатах повышенной комфортности;
разнообразное меню, шведский стол утром и вечером;
обеды а la саrtе с возможностью индивидуального составления меню из отдельных компонентов;
горячие и холодные напитки круглосуточно;
Так выглядит здание комфорт-клиники:
Холл отделения и пост медсестер.
Клиник Vivantes Humbolt в Берлине рассчитана на 600 пациентов, пребывающих в стационаре, однако этажность здание не более 3-4, поэтому территория производит впечатление скорее парка, чем больницы.
В этом кабинете проходят согласования всех организационных вопросов:
А это палата в комфорт-клинике:
Вся аппаратура в палате имеет пульты дистанционного управления, там же находится кнопка вызова медперсонала.
Внешние жалюзи также с электроприводом.
Санузел:
Также есть климат-контроль и кондиционер, что не типично даже для Берлина.
Холл отделения:
Кафетерий в отделении, где предоставляется шведский стол утром и вечером, а также обед.
Даже с возможностью обеда на открытой террасе.
Лонж.
Территория клиники. Как я говорил выше, это больше похоже на уютный тихий парк.
Психиатрическое отделение.
Паркинг для посетителей:
25.01.2018