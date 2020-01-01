Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

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Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады в…

Gleb Garanich/Reuters

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской. Об этом он сказал в эфире «Украины 24».

По его прогнозам, отделение украинской энергосистемы и ее независимое становление произойдет к 2023 году. Для этого уже подписаны необходимые документы. В настоящее время, остается «отрезаться от российской и белорусской сети».

«Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идем», — добавил Гончарук.

Он считает, что прикрепление к европейской сети позволит Украине начать зарабатывать на экспорте электроэнергии.

25 декабря украинский лидер Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», которые накладывают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

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