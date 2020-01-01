Украина начала транзит российского газа в Европу по новому соглашению, подписанному 31 декабря 2019 года. Об этом сообщается в «Фейсбуке» оператора ГТС страны.

«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне согласно европейским правилам в межгосударственных точках», — сказано в заявлении компании.

Напомним, в конце прошлого года был подписан пакет соглашений и контрактов, предусматривающий транзит российского газа через Украину. Он рассчитан на пять лет, в течение которых Киев намерен получить более $ 7 миллиардов. В первый год планируется прокачать 65 млрд куб. м топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов. По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, транзитный договор был заключен с «Газпромом» по принципу «качай или плати». Кроме того, он отметил, что контракт заключили по европейским правилам, а дополнительные объемы газа сверх предусмотренных станут оплачиваться по более высокому тарифу.