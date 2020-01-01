Россия и Армения в 2019 году – негативным прогнозам вопреки — NovostiNK — Новости Армении

1 января 2020, 22:07 — NovostiNK

Военно-политическое сотрудничество остаётся для Москвы и Еревана приоритетом

Под занавес ушедшего 2019 года стало известно о поступлении на вооружение армянской армии зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2КМ», способных поражать цели противника на расстоянии до 16 км. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, опубликовавшего фото новинок на своей странице в Facebook, противовоздушные и противоракетные системы произведены в 2019 году и «это одно из самых важных наших приобретений в нынешнем году».

Как отмечают эксперты, данные системы отлично справляются с массированными атаками беспилотников террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Эти противовоздушные комплексы способны надёжно защитить колонны бронетехники от любых средств воздушного нападения, а также обеспечить прикрытие зенитно-ракетных систем С-300 и стратегических объектов от прорвавшихся целей. А 27 декабря в Армению прибыли первые многофункциональные истребители Су-30СМ, по мнению главы правительства, – главное оружейное приобретение года для Армении. Пока речь идёт о 4 машинах, оснащённых мощной радиолокационной системой и современной системой целеуказания, и, по некоторым данным, сверхзвуковыми противорадиолокационными ракетами Х-31ПД, а впоследствии, возможно, будет приобретено ещё 8 (по внутрироссийским ценам, что обусловлено членством Армении в ОДКБ). Кроме того, арсенал армянской армии пополнился системами «Оса-АК», которые пройдут в республике глубокую модернизацию: военно-промышленный комплекс Армении в последние годы демонстрирует серьёзный прогресс. Одним из тезисов новогодней речи главы правительства стало закрытие постыдной страницы «оружия 1980-х годов» на вооружении армянской армии.

Всё названное – отнюдь не последние поставки в рамках российских кредитов Армении на оборонные цели, решения о которых прорабатывались в ходе нескольких заседаний двусторонней межправительственной комиссии. В 2019 году повысились требования к уровню боевой подготовки и боеготовности войск, возросла роль Генерального штаба, до 625 млн долл. (на 25 %) удалось увеличить военный бюджет. Укрепление обороноспособности страны нацелено на поддержание баланса сил вокруг Нагорного Карабаха в условиях вялотекущего переговорного процесса и масштабных кадровых перестановок в соседнем Азербайджане, ведущих, возможно, к очередной военной эскалации. Участие Армении в ОДКБ позволяет получать российские вооружения по льготным ценам.

Ключевым элементом российско-армянского военно-политического сотрудничества остаётся 102-я российская военная база в Гюмри близ границы с Турцией, позволяющая вооружённым силам страны уделять больше внимания «восточному» направлению (включая Нахичеван, где, согласно ряду источников, турецкое присутствие особенно велико). После посещения базы в минувшем октябре министром обороны РФ Сергеем Шойгу стало известно о предполагаемом почти двукратном увеличении уровня её оснащённости. Попытки недоброжелателей разыграть против российского военного присутствия в республике карту «прав человека» успехом не увенчались. Как подчёркивают авторы аналитической записки РСМД «Россия и Армения в системе региональной безопасности»,

«стратегический характер союзнических отношений России и Армении находит свое выражение не только в сотрудничестве, но и в интеграции в области экономики и безопасности… Разного рода спекуляции со стороны заинтересованных лиц, которые не руководствуются государственными интересами, относительно ревизии союзнического характера отношений в области безопасности не являются состоятельными».

Поступление на вооружение российской группировки в Армении новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники будут способствовать военно-политической стабильности не только на Кавказе, но и на Ближнем Востоке. По оценке министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, 2019 год был относительно спокойным за последнее десятилетие, если, конечно, подобного рода оценки применимы к неурегулированному военно-политическому конфликту. В то же время кадровые перестановки в Азербайджане, следствием чего, не исключено, станет усиление влияния на берегах Каспия внерегиональных игроков, повышает неопределённость.

В феврале 2019 года, в соответствии с резолюциями 2018 года по Сирии, невзирая на неудовольствие Вашингтона, в районе Алеппо была развёрнута гуманитарная миссия группы специалистов Вооружённых сил Армении – сапёров, медиков и обеспечивающего персонала. Министр обороны РА Давид Тоноян поблагодарил российских коллег за содействие в данном вопросе, подчеркнув ключевое значение российской военной операции в Сирийской Арабской Республике для послевоенного восстановления этой страны. За время работы армянскими специалистами было разминировано 125 тысяч кв. м, 7 тысячам сирийских граждан оказана медицинская помощь. При логистической поддержке Минобороны России властями Армении и армянскими общинами юга России в Сирию переправлялись гуманитарные грузы. Таким образом, несмотря на разговоры о гипотетическом развороте Еревана на Запад после смены власти, Армения оказалась единственной страной, поддержавшей Москву в важном для неё вопросе не только заявлениями, но и делами.

В то же время проблема непропорциональной представленности во властных структурах Армении выходцев из неправительственных организаций продолжает привлекать внимание экспертов. Об этом много дискутируют в социальных сетях. При этом нельзя не признать сохраняющийся (хотя и не заоблачный, как в месяцы «бархатной революции» 2018 года) высокий рейтинг доверия к Н. Пашиняну, что контрастирует с отношением в обществе к его предшественнику. Как замечает глава партии «Во имя социальной справедливости» Арман Гукасян, сегодня «общество уже склонно ждать реальных действий правительства (а не лозунгов), положительные результаты которых должны быть ощутимы в повседневной жизни людей». И некоторые результаты есть, хотя критики действующей власти ставят их под сомнение. Так, по оценке академика РАН Сергея Глазьева, за минувшие пять лет ВВП Армении вырос на 34%, инвестиции – на 57%, экспорт увеличился на 67%, в то время как импорт – на 14%. Предметом гордости руководства республики считается 7-процентный экономический рост, однако при ближайшем рассмотрении возникает вопрос о качестве его источников. Тем не менее успешное в целом председательство Еревана в ЕАЭС закладывает почву для развития двусторонних российско-армянских и многосторонних экономических связей. Определённые надежды связываются с эффективным функционированием Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. Усилиями властей удалось сдвинуть с мёртвой точки решение ряда болезненных проблем, в частности экологических (уборка и вывоз мусора в столице, загрязнение озера Севан и др.). Продолжаются, хотя и не без затяжек, работы по продлению срока эксплуатации атомной электростанции в Мецаморе с возможностью строительства нового энергоблока мощностью до 600 мегаватт, что положительно скажется на энергетической безопасности республики.

Согласно официальной информации, Ереван и Москва завершили переговоры по тексту документа, призванного регламентировать допуск российских специалистов на биолаборатории, построенные в Ереване и ряде регионов Армении при содействии американских партнёров. Данный документ может стать моделью и для других государств ОДКБ и СНГ, где функционируют подобного рода объекты, вызывающие у Москвы обоснованное беспокойство. В 2020 году «Газпром» продолжит поставки газа в Армению по цене 2019 года в 165 долларов за тысячу кубометров. При отчуждении имущества ЮКЖД выявлены нарушения, приведшие к тяжким последствиям для государства. Переговоров на самом высоком уровне требуют и отдельные аспекты военно-технического сотрудничества. При не исчерпанном потенциале роста торговли Армении с «ядром» ЕАЭС периодически обостряющиеся проблемы на российско-грузинской границе, как и ранее, придётся решать по мере их поступления.

Разумеется, главы государств, как бы часто они ни встречались, не могут решить всех вызывающих разногласия вопросов. «Оценивая внешнеполитический курс страны, большинство респондентов отметили, что действия властей на данном направлении несистемны и противоречивы, – говорит А. Гукасян. – …Власти страны изначально не совсем точно определили приоритеты своей внешней политики. Заявления зачастую расходились с практическими действиями, что, в частности, проявилось и в сфере российско-армянских отношений. Россию жители областей продолжают считать ключевым партнером Армении, поэтому деятельность правительства будет и далее ими оцениваться в том числе по тому, удалось ли нынешним властям сохранить и углубить отношения с Россией».

Помимо имеющихся форматов взаимодействия, дополнительные каналы коммуникации (такие как организованный К. Затулиным «Лазаревский клуб», на недавнем заседании которого в Ереване выступил пресс-секретарь премьер-министра РА Владимир Карапетян) позволяют перейти от «дипломатии тостов» к обсуждению реальных проблем. В условиях тесного переплетения политических и экономических интересов, некоторой зацикленности армянских властей на борьбе с «бывшими» (в частности, с находящимся под стражей Робертом Кочаряном, личные дружеские связи которого с Владимиром Путиным хорошо известны) и неоднозначного характера ряда решений, далеко не всё поддаётся быстрому решению. Известный политолог директор Института Кавказа Александр Искандарян говорит о продолжающейся внутриполитической турбулентности, о трудностях институционализации новой элиты и консолидации разношёрстных политических групп. При конституционно закреплённой главенствующей роли парламента реальная система принятия решений остаётся «суперпремьерской», что также порождает проблемы – хотя бы потому, что нигде в мире глава правительства или президент не может в ручном режиме решать все возникающие вопросы. А ведь некоторые люди попали в парламент и правительство буквально с улицы (и сразу на высокие должности) либо же из рядов НПО, что не может не отражаться на стилистике внешнеполитического курса. К примеру, парламентская дипломатия сторонников Пашиняна из фракции «Мой шаг» как на российском, так и на западном направлениях подвергается обоснованной критике. Отсюда же – периодические информационные вбросы сомнительного характера, мгновенно подхватываемые недоброжелателями.

Между тем достигнута договорённость об официальном визите Никола Пашиняна в Москву в год 75-летия Великой Победы, вслед за чем последует официальный визит в Ереван президента РФ Владимира Путина, что требует серьёзной проработки повестки дня предстоящих переговоров. В ходе официального визита в Ереван министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что перемены 2018 года в Армении не помешали обеспечению преемственности в двусторонних отношениях, наращиванию союзнического и стратегического партнёрства по всем направлениям. Как отмечает военный эксперт Леонид Нерсесян, «…на сегодняшний день наиболее жизнеспособными выглядят различные лицензионные производства российских компаний в Армении, а также совместные предприятия». В любом случае сотрудничество по линии военных ведомств и далее будет в значительной степени определять позитивную динамику российско-армянского взаимодействия, способствуя укреплению мира в Кавказском регионе.