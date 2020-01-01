Али Исаев из Дагестана нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Боец РФ смешанного стиля (ММА) Али Исаев, выступающий в тяжелом весе, в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL) нокаутировал представителя США Джареда Рошольта.

36-летний Исаев победил техническим нокаутом американского бойца в четвертом раунде.

Российский боец стал обладателем чемпионского пояса и приза в размере 1 млн долларов. Россиянин одержал девятую победу в своей профессиональной карьере. Сейчас в активе Исаева нет ни одного поражения. Рошольт, в свою очередь, потерпел уже восьмое поражение при 20 победах.

Напомним, PFL является организатором боев в Лас-Вегасе в различных весовых категориях. Победитель в каждой весовой категории традиционно получает призовые в один миллион долларов.