75-дюймовый телевизор Xiaomi подешевел в два раза

Цена на 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S упала в два раза с начала продаж.Сейчас на рынке Xiaomi продает сразу несколько телевизоров с диагональю в 75 дюймов. Это Xiaomi Mi TV 5, Mi TV 4 и Mi TV 4S.Телевизор Xiaomi TV 4S появился на рынке год назад. И, судя по информации с ведущих торговых площадок, этот телевизор сейчас дешевле в 2 раза в сравнении с его ценой на момент старта продаж, сообщает iXBT.com.

Телевизор Xiaomi Mi TV 4S 75 имеет 4К-дисплей, четырехядерный CPU. Он получил 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти постоянной. Также в нем установлен адаптер Wi-Fi, что позволяет настраивать беспроводной доступ в Сеть и к другим устройствам. Стоит отметить, что изначально он продавался с ценником в 1,1 тыс долларов. Но в декабре 2019 года его ценник упал до 575 долларов. Это рекордно низкая цена для телевизора с диагональю в 75 дюймов. Xiaomi Mi TV 5, Mi TV 4 пока еще продаются дорого и, судя по всему, сейчас цена на них существенно меняться не будет, считают эксперты. А вот 70-дюймовый Mi TV 4A упал в цене с 575 долларов до 430. 32-дюймовый Mi 4A сейчас можно приобрести лишь за 85 долларов.