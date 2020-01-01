Alpecin-Fenix – новое название команды Corendon-Circus

Бельгийская велокоманда Corendon-Circus, которая начинает второй сезон выступления на профессиональном континентальном уровне, в 2020 году будет называться Alpecin-Fenix. Гонщики команды, в числе которых одержавший в прошлом сезоне на шоссе 11 побед Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel), в 2020 году будут носить форму тёмно-синего цвета.

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Спонсорами команды становятся производитель шампуня, компания Alpecin, которая последние два года являлась спонсором команды Katusha, и итальянский бренд по производству материалов для дизайна интерьеров Fenix, владельцем которого является нидерландская компания Broadview Holding.

Велогонщики команды продолжат выступать на велосипедах Canyon.

Матье ван дер Пул первые два месяца года продолжит выступать в велокроссе, а на Олимпийских играх в Токио-2020 будет нацелен на борьбу за медаль в маунтинбайке.

Главной целью команды Alpecin-Fenix на шоссе остаются классики. В 2019 году Матье ван дер Пул одержал победу на двух классиках Мирового тура – Амстел Голд Рэйс и Дварс доор Фландерен, а также выиграл классику «Стрела Брабанта» и стал 4-м на классике Монументе Туре Фландрии.

В 2020 году состав команды пополнят Саша Модоло (Sacha Modolo), перешедший из команды EF Education First, Петр Вакоч (Petr Vakoc), перешедший из команды Deceuninck-Quick Step, Кристиян Сбаральи (Kristijan Sbaragli), перешедший из команды Israel Cycling Academy, Скотт Туэйтс (Scott Thwaites) из команды Dimension Data и Флорис Де Тир (Floris De Tier), перешедший из команды Jumbo-Visma.