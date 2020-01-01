4 знаменитых людей, которые умерли в туалете: «Не бойся, смерть за тобой смоет!»

Наверняка, каждому, кто смотрел популярный сериал «Игра престолов», запомнилась живописная сцена, в которой Тайвин Ланнистер умирает от арбалетного болта, выпущенного его разъяренным сыном-карликом, сидя со спущенными штанами на унитазе. Далеко не самая героическая и красивая смерть получилась, не так ли?

Впрочем, киношный интриган Ланнистер оказался далеко не единственным человеком, который отправился на свидание с Создателем в столь неприятном и компрометирующем виде. Истории известно довольно много прискорбных случаев, когда недовольно смывать за некоторыми известными личностями приходилось самой костлявой старухе с косой. Сегодня мы решили поведать нашим читателям о четверке знаменитых исторических персонажей, которые отправились на тот свет прямиком из туалетной кабинки.

Развратный император, который не спрятался в туалете от судьбы

Назвать Императора Гелиогабала, который правил Римом в начале третьего века нашей эры, добродетельным человеком язык однозначно не повернулся бы ни у одного из его современников. Гелиогабал бесстыдно распродавал налево и направо политические и военные должности, насиловал девственниц-весталок, имел терки с римскими жрецами и баловался человеческими жертвоприношениями на досуге. В общем, принимая во внимание тот факт, что своим главным телохранителем горе-император вместо опытных воинов и солдат назначил сексапильного юношу-танцовщика, заговор с целью его убийства среди римской знати созрел очень и очень скоро.

Когда Гелиогабал почуял неладное, и, наконец, осознал, что хорошо орудовать копьем его новоиспеченный телохранитель умеет, увы, исключительно только в жаркой императорской постели, древнеримский «король тусовок» не придумал ничего лучше, как попытаться спрятаться от уготованной ему печальной судьбы, запершись в дворцовом туалете. Само собой разумеется, отхожее место оказалось далеко не самой надежной крепостью, и очень скоро в туалет постучались бравые мятежные легионеры, которые вместо рулончика бумаги торжественно вручили своему Императору клинок в сердце.

Победоносный полководец, который проиграл битву за унитаз

Знаменитый полководец Уэсуги Кэнсин, пожалуй, был одной из самых важных и могущественных фигур на шахматной доске Японии 16-го века. Если верить историческим данным, которые сохранились до наших дней, Уэсуги был настолько талантливым лидером, что ему даже не нужно было говорить со своими солдатами, с которыми он изъяснялся исключительно на языке жестов. На счету у полководца, которого многие современники считали живым воплощением бога войны, было множество блестяще выигранных битв, однако, одно сражение Уэсуги Кэнсин все же сокрушительно проиграл.

Смерть «бога войны» оказалась настолько же жестокой и постыдной, насколько блистательной и славной была его не слишком долгая жизни. Считается, что враги подослали к Уэсуги коварного убийцу, который спрятался в канализации под его туалетом, и когда полководец устало стянул с себя доспехи и отправился справлять естественную нужду, средневековый японский Хитмэн выхватил из-за пояса меч и всадил его Кэнсину прямиком в самое уязвимое место.

Знаменитый архитектор, которого убила безвкусица

Луис Кан стал одним из самых известных и признанных архитекторов в истории США, который в буквальном смысле слова построил новое лицо американской архитектуры середины 20-го века. Кан имел множество почитателей, преподавал в престижных университетах и спроектировал десятки впечатляющих и эпичных построек.

Впрочем, по иронии судьбы умереть знаменитому архитектору, славящемуся своим утонченным чувством стиля, суждено было в стенах здания, которое лично он считал «самой настоящей и грубой безвкусицей», а вернее, в стенах его уборной. В 1974 году Луис Кан зашел справить нужду в общественный туалет железнодорожного вокзала Пенн-стейшн и почил в его кабинке от внезапного накатившего сердечного приступа.

Король рок-н-ролла, который умер на «белом троне»

Пожалуй, в мире не найдется такого человека, который не знает имени короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, ставшего одним из самых успешных и популярных музыкантов XX века. Поэтому отнюдь не удивительно, что в тот летний августовский день, когда Элвис отправился развлекать своими песнями уже не восхищенных фанатов, а самого Святого Петра, многие американцы ложились спать со слезами на глазах, и никому не пришло в голову кричать о том, что король рок-н-ролла умер, и да здравствует новый король.

Впрочем, умереть Элвису было суждено отнюдь не по-королевски. Как и многих других знаменитых музыкантов, рок-н-рольного бога сгубил самый обычный героин, и в 1977 году Пресли умер от передозировки в туалете собственного особняка после того, как сделал себе последний «золотой» укол «беленького» прямо на унитазе.

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