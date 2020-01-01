Блюда которые не стоит есть на завтрак

Если мы хотим избавиться от лишнего веса и поддерживать свою фигуру в идеальной форме, то завтрак нам непременно нужен и пропускать его не в коем случат не стоит. Но не все блюда подходят для правильного и полезного завтрака. Есть ряд блюд, употребление которых с утра, обеспечит нас наверняка лишними килограммами.

Так, что же нам не стоит есть на завтрак, если мы решили похудеть и расстаться с лишними килограммами?

Многие люди свое утро начинают с хлопьев. Искренне считая, что эти сухие завтраки помогут им справиться с лишним весом и похудеть. Большинство людей полагают, что если хлопья не покрыты сахарной пудрой, то они идеально подходят для питания во время диеты. Но, к сожалению это не так. Большая часть сухих завтраков в своем составе содержат сахар либо его заменители. (что еще хуже) Как известно, сахар ни коем образом не будет способствовать снижению веса вашего тела.

10 блюд, которые нельзя есть на завтрак

Жаренные яйца с беконом либо колбасными изделиями

Такая еда подходит на завтрак только людям которые в течении дня заняты тяжелым физическим трудом. Не зря в Англии такой завтрак называют «Завтрак строителя». Следует помнить, что в таком завтраке содержится более 3000 калорий. Навряд ли человеку с «сидячей профессией» удастся за день израсходовать такое количество калорий.

Всевозможная выпечка и сдоба

Они так и просятся к нам в руки вместе с чашечкой кофе. Но прежде чем приступить к поглощению выпечки на завтрак, подумайте сколько в ней содержится сахара. И не обманывайте себя покупая всевозможные булочки- мюсли, в них тоже содержится достаточно большое количество калорий.

Плавленый сыр

Если вы решили сбросить лишний вес, то он тоже не подходит для завтрака. Плавленые сыры достаточно калорийны и жирны, а если они еще и мажутся на сдобные булки, то это сочетание быстро вам добавит пару лишних килограммов на ваши бока.

Не стоит включать в свой завтрак и блины

Если вам кто то скажет, что умеет готовить низкокалорийные блины то не верьте, это не возможно. Приготовить блины без масла и яиц не возможно, а это все лишние калории.