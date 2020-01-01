Когда лопаются трубы в Екатеринбурге…

Жители Екатеринбурга нашли на юго-востоке города заброшенный дом, где было настоящее царство холода и пара. Фотографии Анастасии Попельской (ВКонтакте).

«Недавно у нас в квартале расселили несколько деревянных бараков, потом дома долго «умирали» под попечительством бомжей и мародёров. Часть домов сгорела ещё по осени. Но от коммуникаций отключать их не торопились, и с наступлением холодов трубы не выдержали.»

«В этот заброшенный дом я попал случайно. Праздное любопытство привело. Проходил мимо и интересно стало: почему дом пустой, а из него пар валит. Весь первый этаж в нём! На втором этаже как раз и увидел результат работы пара и холода. Все комнаты как будто покрыты маленьким лесом изо льда.»

«Через двадцать минут пришёл уже с женой — она у меня фотограф-любитель. Снимали минут сорок, пока батарея не села. Самое интересное было видеть, как этот «лес» живёт своей жизнью. Растут «деревья», падают, на их месте, да и прямо на них вырастают другие. Отдельный мир, хрупкий и недолговечный.»

Вот такой вид открылся перед фотографами внутри одной из квартир.

Кристаллы льда оказались похожими на маленький ледяной лес.

Царство льда и холода.

24 января 2018