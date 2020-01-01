Житель Москвы выиграл в новогоднюю лотерею рекордные 1 млрд рублей

Москвич выиграл в лотерею рекордную сумму в истории проведения в России государственных лотерей.

Житель Москвы выиграл в новогоднюю лотерею 1 миллиард рублей, сообщается на сайте "Столото". Эта сумма стала рекордной всю историю государственных лотерей в стране.

Сообщается, что рекордный выигрыш обошелся новоиспеченному миллиардеру всего в 100 рублей — именно столько стоил лотерейный билет.

На сайте "Столото" опубликован и номер счастливого билета розыгрыша лотереи "Новогодний миллиард" — 131626314944.

Всего в новогоднем тираже приняли участие 53 614 853 билета.

"Также было разыграно 105 призов по 1 миллиону рублей. Общая сумма иецхэзжн выигрышей составила 3 507 979 503 рубля. Всего в новогоднем тираже выиграло 23 801 695 билетов", — сообщают организаторы лотереи.

Обладатель миллиарда еще не выходил на связь с организаторами лотереи.

Теперь для получения денег победителю нужно приехать в московский лотерейный центр. В «Столото» выразили надежду, что победитель вскоре объявится и расскажет, как планирует потратить деньги.