«Будет нанесен удар»: Иран готов защищать свои интересы от США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ответ на заявление американского президента Дональда Трампа сказал, что Тегеран может защитить интересы, величие и прогресс страны перед любым, кто будет этому угрожать. Ранее Трамп предупредил, что Иран «заплатит очень большую цену», если с американским посольством в Ираке что-то случится из протестов.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Тегеран готов отстаивать свои позиции и противостоять тем, кто угрожает стране. Кроме того, он осудил действия ВВС США, которые атаковали пять объектов шиитской организации «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии, передает агентство Irna.

По мнению верховного иранского лидера, Вашингтон своими атаками мстит шиитскому ополчению за борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России), которая запрещена в России.

Вместе с тем Хаменеи обратил особое внимание на то, что Тегеран хотя и не стремится к войне, но готов защищать свои интересы.

«Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар», — приводит РИА «Новости» его слова, опубликованные на официальном сайте верховного лидера Ирана.

Таким образом Хаменеи ответил на заявление американского лидера Дональда Трампа, который ранее предупредил, что Иран «заплатит очень большую цену» в случае, если с американским посольством в Ираке что-то случится. Дело в том, что Трамп уверен, что к протестным акциям в Багдаде причастна именно иранская сторона. Вместе с тем президент США отметил, что не хочет вступать в военный конфликт с Ираном.

Днем ранее в столице Ирака, в самом центре города, начались протесты у здания американской дипмиссии. Сотни протестующих атаковали посольство, требуя его закрытия и выведения американских войск из страны.

Митингующие забросали здание камнями и бутылками воды, подожгли ворота, а также разбили камеры наблюдения и разрисовали стены граффити в поддержку группировки «Хезболла». Части демонстрантов удалось проникнуть за охраняемый периметр посольства, против них применили слезоточивый газ.

Как сообщали ранее международные СМИ из-за угрозы безопасности посла США в Багдаде Мэтью Тьюллера увезли из города в неизвестном направлении. Некоторые сотрудники посольства якобы тоже покинули город. Однако позднее Госдеп заявил, что посол вернется к работе после отпуска. Там также отметили, что планов по эвакуации персонала посольства не было.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, для дополнительной защиты посольства и охраны персонала дипмиссии США направили в Ирак около 750 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Как отмечает Al Mayadeen, 1 января протесты у здания дипмиссии продолжились.

Протесты, как отмечает ряд иностранных СМИ, возникли из-за того, что несколькими днями ранее США атаковали несколько объектов шиитской группировки. В результате этого, как отмечают сторонники «Хезболлы», погибли 25 человек, еще более 50 пострадали.

Вашингтон объяснил свои действия ответным ударом. По словам американских властей, незадолго до этого «Хезболла» атаковала позиции сил коалиции в Ираке, где располагаются американские войска. И якобы погиб один военный США. Отмечалось, что Иран оказывает сильное влияние на соседний Ирак: основное население этой страны — мусульмане-шииты. «Иран использует возможность использовать свои тайные сети в Ираке, чтобы подтолкнуть США к уходу из страны», — говорится в материале израильской газеты The Jerusalem Post.

О том, что за организацией акций протеста у посольства США стоят «террористы и союзники Ирана», сказал ранее и госсекретарь США Майкл Помпео.

«Нападение было спланировано террористами Абу Махди аль-Мухендисом [заместитель командующего шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби»] и Каисом аль-Казали при пособничестве союзников Ирана Хади аль-Амари и Фалеха аль-Файяда», — написал американский чиновник на своей странице в Twitter.

При этом госсекретарь прикрепил к записи фотографии предполагаемых организаторов, которых зафиксировали во время беспорядков у американского посольства.

В то же время в эфире телеканала Fox News он обратил внимание, что США не собираются выводить свои войска из Ирака, как того требуют протестующие у дипмиссии.

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