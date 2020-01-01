Аналитика выходов больших потоков воды из структуры гор и холмов

Этой статьей хочу продолжить начатый цикл «Грязевые вулканы – причина потопа». Их было написано девять частей. Но название статьи не совсем соответствует собранным и показанным фактам. В этом материале предлагаю ознакомиться с примерами выходов больших потоков воды из структуры гор и холмов.

В одной из статей в ЖЖ как-то получил комментарий от читателя:

Мы сопки сносили заподлицо, основа не курумная. Базальты, граниты, диориты, диабазы, габбро. Трещиноватые, но не курумные. И пар из трещин, но не долго.Автор комментария писал не про сейсмически активный район. И можно сделать предположение, что по структуре трещин из недр поднимается водяной пар и конденсируется. А конденсат, вода уже выходит из структуры горы или сопки в виде родников, ручьев и даже небольших рек.

Например, почти с каждой горы, где находятся каменные останцы на территории Красноярских столбов бежит ручей. Именно с вершин и склонов таких гор.

По моей гипотезе в прошлом поступление из недр перегретых водяных паров в катастрофических объемах приводило к горообразованию. Сопки – это как бугры пучения, по научному: гидролакколиты. Хотя термин относится к пучению грунта в арктических областях.

Видео названо: Дагестан – чудо в горах. Если не понимать причину такой картины, когда огромные потоки воды выходят из вершины небольшой горы, то да – это чудо. Появляется сразу вопрос: откуда столько воды? Это не ледник. А нам со школьной скамьи объясняют, что все горные реки берут истоки в ледниках, что это и от таяния горных снегов, скопившихся за зиму. Но тогда к концу лета большинство горных рек должны пересыхать, особенно в засушливые периоды. А этого практически не случается.

Скрины с видео. Это исток реки Казикумухское КойсуОбъяснение аналогичное: из недр поднимаются потоки водяных паров, газов. Пары конденсируются в такие потоки. Либо из нед поднимаются уже сразу водные массы под напором. Тогда что их питает, если эта река, возможно, течет сотни лет как минимум? Откуда в недрах столько воды? Я считаю, что она там постоянно образуется. Основа процесса: дегазация различных газов.

Вот так выглядит эта река уже в долине между гор:

К потокам в долине присоединяются и другие источники и талые воды

Автор ролика задает вопрос о происхождении этих потоков воды из горы. Он связывает их с конденсацией из потоков эфира. Но предположить, что вода поступает из недр – почему-то не может.

Многие горы и создали, подняли пласты породы водо-паровые потоки из недр. Они же приводили к появлению и грязевых потоков, глины, галечника. Это все продукты водной эрозии.

Таких примеров много. Вот нашел еще одно видео и тоже в горах Кавказа:

Вид явления необычный. Факт есть, но понять механизм не хотят даже геологи.

Как-то был у одного своего знакомого на его даче в пригороде Красноярска (в восточном направлении – в районе д.Малый Кускун). Дачный поселок расположен на склоне большой горы (холма). Именно его участок – практически на вершине. Задав вопрос про скважину и воду в этом месте – у меня было удивление: получил ответ, что вода у них есть в колодце, а глубина колодца – 5м! Как он сказал – это верховодка. И вода не пропадает, держится круглый год.

Исходя из этой гипотезы подъема воды по структуре горы – она поднимается на многие сотни метров. А из недр она может подниматься и с километровых глубин. И когда-то эти потоки и выпучили горы на поверхности земли. А вместе с этим, во многих местах вышли и многие жидкие холодные флюидолиты, которые превратились в каменные останцы наподобие Красноярских столбов, в геобетон, из которых формовали плиты дольмены. Останцы – это окаменевшие или закристаллизованные дайки, мягкую породу вокруг которых размыли потоки выходящей воды.

Ну, и в заключении еще один пример выхода огромных потоков из горы:

Водопад Дереова. Находится в Назимском район Дерсима в Турции (так перевел google-translate)

Из тела горы тоже выходит множество родников, практически сливаясь в в водопад. Местные устроили из этого места достопримечательность. Ведь, это чудо! Если не понимать происходящего.