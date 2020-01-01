ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциации

Казалось бы, архитектура должна быть вдохновляющей и вызывать положительные эмоции и эстетическое удовлетворение. Но в своем стремлении выделиться некоторые архитекторы выходят за рамки всеобщего понимания, и их творения навевают тревожные мысли, а порой даже страх. Однако, в этом виноват не проект того или иного здания, а человеческая психика и бурное воображение, вызывающие негативные ассоциации.

Что заставляет выглядеть «злыми» неодушевленные предметы

Некоторые сооружения выглядят так, будто спроектированы для устрашения окружающих.Так почему же все-таки наше мышление рисует жуткие картины, делая неодушевленные предметы «злыми» и «страшными» до дрожи? Ученые всего мира задаются этим вопросом и ищут причины такого нелогичного страха. Они пытаются определить, почему некоторые неодушевленные предметы выглядят «злыми», «устрашающими» или «жуткими», заставляя ощущать тревогу и дискомфорт. Как оказалось, такое состояние вызывает глубоко укоренившаяся психологическая черта людей, которая является пережитком более «дикого» прошлого человечества.

Такое сооружение ничего доброго не сулит (Штаб-квартира компании Oakley, Футхил Ранч, Лейк Форест в Калифорнии, США). | Фото: boredpanda.com.

В большинстве случаев «выползание» пугающих образов от любого шума или шевеления – это просто защитный механизм, чтобы подготовить нас к потенциальной угрозе, например, к нападению тигра, укусам паука и т. д. Подобный ассоциативный образ появляется при взгляде, только в этом случае человек видит устрашающее лицо/образ благодаря зрительной иллюзии, которую называют парейдолия.

Такая архитектура вряд ли может вызывать добрые ассоциации даже у здорового человека (Католическая церковь в Пакше, Венгрия). | Фото: prikolno.cc.

Интересно: Парейдолия или парейдолическая иллюзия — это разновидность зрительных иллюзий, которые могут возникать как у людей с некоторыми психическими расстройствами, так и у вполне здоровых лиц. Такая способность выражается в формировании иллюзорных образов, причем не просто в фантазиях, а при взгляде на детали/элементы реального объекта, которые являются основой для ассоциации. Как правило, воображение рисует смешное или устрашающе-злобное лицо/образ из жизни, компьютерных игр или кинофильмов.

1. Небоскреб AT & T Building в Нэшвилле (штат Теннесси, США)

В очертаниях небоскреба AT & T Building многие видят злого гения Саурона (фото здания и кадр из фильма «Властелин колец»). | Фото: businessinsider.com/ en.wikipedia.org.

Огромная 33-этажная высотка AT & T Building, построенная в 1994 г. Нэшвилле. сразу же вызвала негативные ассоциации, причем не у одного-двух параноиков, а у всех жителей и гостей города. Журналисты поспешили указать, что это здание имеет огромное сходство с «безоговорочным злом» Сауроном – главным антагонистом трилогии «Властелин Колец» Дж. Р. Р. Толкина.

2. Деловой центр DC Tower в Вене (Австрия)

Несмотря на то, что DC Tower является самым заметным зданием Вены, положительные эмоции он не вызывает (Австрия). | Фото: twitter.com/ knowyourmeme.com.

Несмотря на то, что небоскреб DC Tower является самым высоким зданием Вены и ультрасовременным по всем его техническим и инженерным характеристикам, оно вызывает чувство страха. Глядя на очертания 250-метрового сооружения, у многих пробегает неприятный холодок и охватывает беспричинная тревога. Мало найдется смельчаков, которые из любопытства пожелают приблизиться к его мрачным окнам. У любителей кино его дизайн ассоциируется с образами американского научно-фантастического боевика «Матрица».

3. Небоскреб MahaNakhon в Бангкоке (Таиланд)

Второе по высоте здание Таиланда MahaNakhon («Великий Мегаполис»). | Фото: interior.ru-best.com/ designhistorytheory.com.

Глядя на это сюрреалистичное здание, большинству точно покажется, что они уже в матрице. Причем это не их фантазия или ассоциации «дорисуют» картинку, а его динамичная форма получилась столь реалистичной, что всем без исключения видится небоскреб, который вот-вот разрушится.

Особенно эффектно небоскреб MahaNakhon выглядит ночью (Бангкок, Таиланд). | Фото: humor.fm.

Справедливости ради надо сказать, что такой ужас он вызывает только в первые секунды, но когда приходит понимание происходящего, то от такого дизайна просто захватывает дух, причем в хорошем понимании.

4. Гидроэлектростанция «Три ущелья» («Санься») на реке Янцзы (Китай)

Самая большая в мире гидроэлектростанция «Три ущелья» протянулась на 2,3 км в длину и поднялась на 185 м. высоту (Китай). | Фото: alternativenergia.hu/ novate.ru.

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5. Замок Эльц в Виршеме (Германия)

Burg Eltz – это невероятно зловещее здание станет идеальным местом для фильма о вампирах (Виршем, Германия). | Фото: zastavki.com/ interestingengineering.com.

Замок Эльц (Burg Eltz) в Виршеме, построенный в лучших традициях романского архитектурного стиля и средневекового барокко, ассоциируется с жутким логовом вампиров. То ли фильмы ужасов навевают такие иллюзии, то ли писатели уж очень красочно описывали замки «кровопийц», но как бы там ни было, Эльц вызывает просто животный ужас в темное время суток, особенно пугают его очертания в тумане и в лунную ночь. На самом деле это вполне безобидное сооружение, которым владеет одна династия, начиная с XII века. Причем никаких леденящих кровь убийств никогда не было и наличие привидений в нем не зафиксировано, но он упорно вызывает беспричинную тревогу и страх.

На самом деле это старинный и красивейший замок Германии (Burg Eltz). | Фото: novosti-n.org/ pinterest.com.

Доказательством необычной ауры этого места является тот факт, что средневековый замок ни разу не подвергался нападению или разорению, не было в нем ни пожаров и наводнения его не коснулись, поэтому можно сказать, что он идеально сохранился. Хотя, как знать, может именно жуткие ассоциации и уберегли его от всевозможных посягательств и разрушений.

6. Пирамиды военной базы в Северной Дакоте (США)

Missile Site Radar – мощная крепость противоракетной обороны США в Северной Дакоте. | Фото: dnpmag.com/ ozersk74.com.

Засекреченный в свое время объект Missile Site Radar, служивший военной базой ПВО, напоминает жуткую усеченную пирамиду, в которой обитает главный суперзлодей планет. Американцы так боялись советских межконтинентальных баллистические ракет, что не пожалели 6 млрд. долларов на создание бункера с радарной системой. Его замаскированные локаторы на 360° и разветвленные туннели, которые были затоплены сразу же после открытия полигона, до сих пор вызывают неподдельный интерес у любителей пощекотать свои нервы, у остальных же комплекс вызывает только страх.

7. Мемориальная башня в Саппоро (Япония)

Высота башни составляет 100 м, что соответствует 100-летию (Centennial Memorial Tower, Япония). | Фото: commons.wikimedia.org/ whatscheaper.com.

Мемориальная башня (Centennial Memorial Tower) была построена в 1970 году. Ее создание было приурочено к 100-летию проекта развития префектуры, как выражение благодарности за тяжелую работу людей, которые превратили Хоккайдо в то, чем он является сегодня и как символ безграничного будущего развития. Казалось бы, создание мемориальной башни олицетворяющей светлое будущее должно было вдохновить на что-нибудь прекрасное. Но не там-то было, в итоге в живописном месте парковой зоны появилось 100 метровое стальное страшилище, которое видно практически из любого уголка города.

8. Дамба Кентукки на реке Теннесси (США)

Дамбе Кентукки на реке Теннесси не хватает только бластера, чтобы быть на все 100% похожей на имперский шагоход AT-AT. | Фото: interestingengineering.com/ gallery.world.

Необычные архитектурные формы дамбы гидроэлектростанции больше напоминают шагоход AT-AT, созданный для Имперской Армии наземных сил Галактической Империи («Звездные войны»), нежели инженерное сооружение. Строительство ГЭС началось в конце 1930-х годов и было завершено незадолго до конца Второй мировой войны. Создание именно этой дамбы было начато в рамках «Нового курса» президента Рузвельта из-за частых наводнений и для того, чтобы улучшить навигацию на реках Огайо и Миссисипи. По сведениям редакции Novate.Ru, на данный момент (2017 г.) это сооружение включено в Национальный реестр исторических мест США.

Устрашающий вид сооружения — не единственная причина, которая вызывает неприятие у людей нового шедевра архитектуры. Даже несмотря на то, что архитекторы изо всех сил стараются создавать ультрасовременные объекты с максимально комфортным пространством для работы, отдыха и жизни человека, но их произведения постоянно критикуются, а иногда и вовсе не принимаются. Почему же современная архитектура в такой опале, и что вызывает особенное неприятие?