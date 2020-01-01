Топ-10 магических писаний древности

Род человеческий издавна балуется разной мистикой, сулящей подарить везунчику власть или просветление. Подобной практике посвящены некоторые тексты, где изложены сложные и таинственные ритуалы — якобы ключ к долгому и плодотворному общению с потусторонними силами…

Греческие магические папирусы

Греческие магические папирусы созданы во втором веке до нашей эры. В них собраны заклинания, гадания и ритуалы. Есть подробные инструкции на тему, как вызвать безголового демона, открыть дверь в потусторонний мир и защититься от диких зверей. А самое, пожалуй, желанное и вместе с тем безнадёжное заклятие обещает помощь сверхъестественного помощника из потустороннего мира, который станет слушаться всех ваших приказаний. Чаще всего в папирусах встречаются заклинания и обряды на обретение ясновидения. Один из самых известных отрывков описывает, как предсказывать события с помощью «железной лампы, жертвенного ладана и невинного ребёнка». Нужно ввести ребёнка в глубокий транс, и в языках пламени он увидит грядущие события.Один из самых известных обрядов носит название «Литургия Митры». С помощью этой церемонии якобы можно пройти через семь высших планов бытия и говорить с божеством Митрой.

Чёрная курочка

Гримуар «Чёрная курочка» написан в 18-м веке во Франции. В нём говорится об изучении магических талисманов — специальных объектов с выгравированными на них магическими словами, которые защищают владельца и наделяют его сверхъестественной силой.Считается, что гримуар написан неизвестным солдатом наполеоновской армии, утверждавшим, что тайное знание он получил от мага во время экспедиции в Египет. «Курочка» содержит подробные инструкции о том, как сделать талисманы из бронзы, шёлка и специальных чернил. Изображение талисмана, восходящее к гримуару «Чёрная курочка»Есть различные заклинания. Можно, к примеру, вызвать джинна — существо из дыма и огня, способное подарить вам настоящую любовь (как бы двусмысленно это не звучало). Если у вас большие амбиции, то «Курочка» поможет сделать талисман, который вынудит «сдержанного человека» рассказать вам свои секреты, видеть сквозь закрытые двери и уничтожить любого, кто замыслил против вас недоброе.Но самое важное из мистических учений «Чёрной курочки» — это… создание волшебной чёрной курочки, способной отыскивать клады.

Арс Алмадель

«Арс Алмадель» — четвёртая книга «Малого Ключа Соломона», также известного как «Лемегетон». Книга написана в 17-м веке неизвестным автором. Но «Арс Алмадель» — особенная рукопись, в ней описана инструкция по созданию алмаделя — магического алтаря из воска, похожего на говорящую доску. Алмадель позволяет общаться с ангелами. В книге говорится о четырёх небесах, или «Хорах». На каждом небе живут ангелы, наделённые особыми способностями. Текст содержит имена ангелов каждой Хоры (например, Геломиорис и Африза) и наилучшие календарные даты для их вызова. Всем ангелам следует задавать только надлежащие вопросы, то есть «справедливые и законные».Есть и краткие описания ангелов: например, ангелы Третьей Хоры являются в виде «невысоких женщин в венках из лавровых листьев, одетых в зелёное и серебряное».

Пикатрикс

«Пикатрикс» — средневековый манускрипт по астрологии, практической магии и талисманам. Изначально был написан в 11-м веке на арабском языке и назывался «Гайят аль-Хаким». Гримуар состоит из 400 страниц астрологической теории. В нём вы найдёте обряды и заклинания, чтобы направить оккультные силы планет и звёзд на обретение личной власти и мудрости. Пожалуй, «Пикатрикс» больше всего известен благодаря своим противным и непристойным магическим рецептам. Ужасные и потенциально смертельные отвары должны вызвать изменённое состояние сознания и повлечь внетелесный опыт. Это не для слабонервных: среди основных ингредиентов — кровь, выделения организма, смешанные с большим количеством гашиша, опиума и психоактивных растений.Например, для создания зеркала, позволяющего управлять мертвецами, вы должны взять ядовитые испарения «крови, спермы, слюны, ушной серы, слёз, кала и мочи».

Гальдбрук

Исландская колдовская книга, датирована 1600 годом. Небольшая рукопись, содержащая собрание 47 заговоров, собранных несколькими магами. Как и большинство исландских магических верований того периода, «Гальдбрук» уделяет особое внимание руническим жезлам с магическими свойствами. Руны имеют особую силу, если их нарисовать на теле, высечь на объектах или написать на бумаге.В «Гальдбруке» есть инструкции по созданию жезлов для привлечения и удержания благосклонности сильных мира сего, для вселения страха во врагов и для того, чтобы заставить человека заснуть. Большинство содержащихся в «Гальдбруке» заклинаний отвращают беду, они предназначены для защиты адепта и лечения недугов — усталости, головной боли, бессонницы и тяжёлых родов.А другие заклинания довольно своеобразные. Заклинание № 46 с весёлым названием «Руны пукания» учит, как сделать особый деревянный жезл: если ударить им недруга, то «у него сведёт живот, он станет непрестанно страдать от метеоризма и не сможет остановиться».В заклинании № 27 говориться, какие руны надо рисовать на пище врага. Это сделает его настолько больным, что он весь день не сможет есть. Жезл № 30 предназначен для убийства животного, принадлежащего другому человеку. Есть и жезлы для защиты дома от нежелательных посетителей, поимки воров и «получения удовлетворения в судебном деле».

Магический Арбатель

Написанный в конце 16-го века неизвестным автором «Магический Арбатель» — это всеобъемлющий справочник духовных советов и афоризмов. Также «Арбатель» считается книгой для мистической помощи самому себе. В нём подчеркивается важность христианского благочестия, позитивного мышления и использования магии во благо, а не во вред.

Самая главная мудрость книги: «Живите для себя и муз; избегайте дружбы со множеством» и «избегайте мирского, ищите небесное». В «Арбателе» содержатся ритуалы для вызова семи небесных правителей и их легионов, управляющих частями Вселенной. Правитель Бетель приносит чудодейственные лекарства, Фалек дарит воинам славу, а Аратрон «творит волосатых мужчин». Тем не менее, ритуалы способен выполнить только человек, «родившийся в магии из матки своей матери». Всем остальным тайны «Арбателя» не откроются.Помимо ангелов и архангелов «Арбатель» рассказывает о других полезных духах, живущих на другой стороне физического мира — пигмеях, нимфах, дриадах, сильфидах (крохотных лесных человечках) и саганах (магических смертных духах стихий).

Арс Нотория

«Арс Нотория» — соломонов гримуар, составленный в 13-м веке. В нём нет описания заклинаний или зелий. Вместо этого в книге написано об овладении науками, тренировке памяти и способах глубокого осмысления сложных книг. «Арс Нотория» помогает практикующему овладеть гуманитарными науками — геометрией, арифметикой и философией — посредством длительных ежедневных тренировок, среди которых визуализация, созерцание и речи. Овладев речами, вы сможете просить Бога об интеллектуальных дарах — красноречии, обострённых чувствах, мудрости и совершенной памяти.Наибольшее внимание в книге уделяется просвещению. А зловредных аспектов магии «Арс Нотория», напротив, не одобряет. Тем не менее, не все были убеждены в безобидной и даже доброй природе гримуара.Например, в 14-м веке монах Иоанн Моринский сначала истово следовал учению «Арс Нотория», а потом у него начались навязчивые видения, и в итоге он стал утверждать, что видения эти ниспосланы демонами. Монах предупредил людей о дьявольской природе гримуара в своей мистической рукописи под названием «Liber Visonum».

Псевдомонархия демонов

«Псевдомонархия демонов» была написана в 16-м веке известным врачом и демонологом Иоганном Вейером, вдохновлённым на это своим бывшим учителем, знаменитым немецким оккультистом Генрихом Корнелиусом, он же Агриппа. Книга была приложением к главной работе Вейера, «Об обманах демонов», которую Зигмунд Фрейд считал одной из самых важных книг всех времён. «Псевдомонархия демонов» — это перечень 69 благородных демонов, занимающих видное место в иерархии Ада. Также в книге описаны их специализации и способы заклинать герцогов Ада. Например, Набериус — маркиз преисподней, который является в виде ворона и «делает человека способным к любым искусствам».Форас — это важный чиновник, «способный возвращать потерянные вещи и находить сокровища». Среди других членов демонической аристократии можно выделить также Хаагенти, превращающего воду в вино, Шакса, способного украсть любую лошадь и лишить людей зрения и слуха, и Элигоса, который может предсказывать исходы войн и судьбы солдат.При этом Вейер был набожным христианином и говорил, что призывать духов Ада надо с большой осторожностью. В своей книге он опустил ключевые ритуалы и призвал всех читателей «Псевдомонархии» не «доказывать свою глупость».

Заклятая книга Гонория

«Заклятая книга Гонория» — это средневековый гримуар и защита при ритуальной магии. Считается, что написал её Гонорий Фиванский — таинственная и, возможно, мифическая личность. Неизвестно, существовал ли такой человек на самом деле. Книга начинается с резкой критики католической церкви: она, будучи убеждённым врагом тёмных искусств, якобы развращена Дьяволом, чья цель — отнять у человечества всю приносимую магией пользу. «Заклятая книга» предъявляет к адептам магии очень высокие требования. Сделать можно только три экземпляра книги. Случайный человек книгой владеть не может — нужно найти достойного мага и наследовать книгу на его могиле. Также все адепты должны «полностью избегать женского общества».Как и во многих других гримуарах, ритуалы из «Заклятой книги» в основном касаются вызова ангелов, демонов и других духов для получения их знаний и силы. Адепту обещаны потрясающие способности: от устрашающих (способность вызывать наводнения и разрушать царства) до жутких (увидеть чистилище и узнать час своей смерти). Среди самых недобрых заклинаний — «заставить заболеть любого человека», «вызвать раздор и ссору» и «убить кого хотите».

Книга мага Абрамелина

Написанная в 15-м веке «Книга мага Абрамелина» — один из самых известных мистических текстов всех времён. Её создал Авраам фон Вормс — еврейский путешественник, во время странствий по Египту якобы столкнувшийся с загадочным волшебником Абрамелином. В обмен на десять флоринов и обещание быть благочестивым Абрамелин подарил Аврааму магическую рукопись, а том затем передал её своему сыну Ламеху.Ритуал в книге всего один, но чрезвычайно трудный. Абрамелин называет его «операцией». Он состоит из 18 месяцев молитв и очищений и рекомендуется только мужчинам с крепким здоровьем в возрасте от 25 до 50 лет. Женщинам же «операция» не рекомендуется вообще из-за их «любопытства и любви к беседам», хотя для девственниц можно сделать исключение. Если в точности выполнить все шаги «операции» с непоколебимой решимостью, то адепт войдёт в контакт со своим Святым Ангелом-Хранителем, который подарит ему богатство и поразительные способности — некромантию и гадания, предвидение, управление погодой, знание секретов, видение будущего и возможность открывать запертые двери.Значительное внимание в книге уделяется магическим квадратам — уникальным словам-головоломкам. Подобно описанным в «Гальдбруке» исландским жезлам, квадраты приобретают мистические и оккультные свойства, если их выписать. Например, слово «Милон» раскрывает секреты прошлого и будущего, если его написать на пергаменте и поместить над головой, а слово «Синах» развязывает войну. Автор предупреждает, что некоторые квадраты слишком «зловещи», чтобы их использовать.Текст оказал глубокое влияние на знаменитого оккультиста Алистера Кроули, утверждавшего, что он пережил несколько сверхъестественных событий после того, как приступил к ритуалу и вступил в Герметический Орден Золотой Зари, британский орден магов 19-го века. Позднее Кроули использовал книгу в качестве основы для своей собственной магической системы.Полина Фанаскова