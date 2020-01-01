ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциации

По
mavit
-
15

ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииКазалось бы, архитектура должна быть вдохновляющей и вызывать положительные эмоции и эстетическое удовлетворение. Но в своем стремлении выделиться некоторые архитекторы выходят за рамки всеобщего понимания, и их творения навевают тревожные мысли, а порой даже страх. Однако, в этом виноват не проект того или иного здания, а человеческая психика и бурное воображение, вызывающие негативные ассоциации.

Что заставляет выглядеть «злыми» неодушевленные предметы

ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииНекоторые сооружения выглядят так, будто спроектированы для устрашения окружающих.Так почему же все-таки наше мышление рисует жуткие картины, делая неодушевленные предметы «злыми» и «страшными» до дрожи? Ученые всего мира задаются этим вопросом и ищут причины такого нелогичного страха. Они пытаются определить, почему некоторые неодушевленные предметы выглядят «злыми», «устрашающими» или «жуткими», заставляя ощущать тревогу и дискомфорт. Как оказалось, такое состояние вызывает глубоко укоренившаяся психологическая черта людей, которая является пережитком более «дикого» прошлого человечества.ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииТакое сооружение ничего доброго не сулит (Штаб-квартира компании Oakley, Футхил Ранч, Лейк Форест в Калифорнии, США). | Фото: boredpanda.com.В большинстве случаев «выползание» пугающих образов от любого шума или шевеления – это просто защитный механизм, чтобы подготовить нас к потенциальной угрозе, например, к нападению тигра, укусам паука и т. д. Подобный ассоциативный образ появляется при взгляде, только в этом случае человек видит устрашающее лицо/образ благодаря зрительной иллюзии, которую называют парейдолия.ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииТакая архитектура вряд ли может вызывать добрые ассоциации даже у здорового человека (Католическая церковь в Пакше, Венгрия). | Фото: prikolno.cc.Интересно: Парейдолия или парейдолическая иллюзия — это разновидность зрительных иллюзий, которые могут возникать как у людей с некоторыми психическими расстройствами, так и у вполне здоровых лиц. Такая способность выражается в формировании иллюзорных образов, причем не просто в фантазиях, а при взгляде на детали/элементы реального объекта, которые являются основой для ассоциации. Как правило, воображение рисует смешное или устрашающе-злобное лицо/образ из жизни, компьютерных игр или кинофильмов.

1. Небоскреб AT & T Building в Нэшвилле (штат Теннесси, США)

ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииВ очертаниях небоскреба AT & T Building многие видят злого гения Саурона (фото здания и кадр из фильма «Властелин колец»). | Фото: businessinsider.com/ en.wikipedia.org.Огромная 33-этажная высотка AT & T Building, построенная в 1994 г. Нэшвилле. сразу же вызвала негативные ассоциации, причем не у одного-двух параноиков, а у всех жителей и гостей города. Журналисты поспешили указать, что это здание имеет огромное сходство с «безоговорочным злом» Сауроном – главным антагонистом трилогии «Властелин Колец» Дж. Р. Р. Толкина.

2. Деловой центр DC Tower в Вене (Австрия)

ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииНесмотря на то, что DC Tower является самым заметным зданием Вены, положительные эмоции он не вызывает (Австрия). | Фото: twitter.com/ knowyourmeme.com.Несмотря на то, что небоскреб DC Tower является самым высоким зданием Вены и ультрасовременным по всем его техническим и инженерным характеристикам, оно вызывает чувство страха. Глядя на очертания 250-метрового сооружения, у многих пробегает неприятный холодок и охватывает беспричинная тревога. Мало найдется смельчаков, которые из любопытства пожелают приблизиться к его мрачным окнам. У любителей кино его дизайн ассоциируется с образами американского научно-фантастического боевика «Матрица».

3. Небоскреб MahaNakhon в Бангкоке (Таиланд)

ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииВторое по высоте здание Таиланда MahaNakhon («Великий Мегаполис»). | Фото: interior.ru-best.com/ designhistorytheory.com.Глядя на это сюрреалистичное здание, большинству точно покажется, что они уже в матрице. Причем это не их фантазия или ассоциации «дорисуют» картинку, а его динамичная форма получилась столь реалистичной, что всем без исключения видится небоскреб, который вот-вот разрушится.ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииОсобенно эффектно небоскреб MahaNakhon выглядит ночью (Бангкок, Таиланд). | Фото: humor.fm.Справедливости ради надо сказать, что такой ужас он вызывает только в первые секунды, но когда приходит понимание происходящего, то от такого дизайна просто захватывает дух, причем в хорошем понимании.

4. Гидроэлектростанция «Три ущелья» («Санься») на реке Янцзы (Китай)

ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииСамая большая в мире гидроэлектростанция «Три ущелья» протянулась на 2,3 км в длину и поднялась на 185 м. высоту (Китай). | Фото: alternativenergia.hu/ novate.ru.Piligrim Fest — 23-22 MAI. Mannheim — Би-2, Сплин, Чайф, Арбенина, Кипелов, Ляпис и другие рок звёзды. Билеты здесь.РекламаМощное инженерное сооружение гидроэлектростанции «Три ущелья» («Санься»), созданное на реке Янцзы вызывало не только бурю протестов по поводу ее вреда экологии, но и ассоциируется с глобальной катастрофой. Особенно ужасает поток ревущей воды в тот период, когда открывают шлюзы, чтобы предотвратить наводнение.

5. Замок Эльц в Виршеме (Германия)

ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииBurg Eltz – это невероятно зловещее здание станет идеальным местом для фильма о вампирах (Виршем, Германия). | Фото: zastavki.com/ interestingengineering.com.Замок Эльц (Burg Eltz) в Виршеме, построенный в лучших традициях романского архитектурного стиля и средневекового барокко, ассоциируется с жутким логовом вампиров. То ли фильмы ужасов навевают такие иллюзии, то ли писатели уж очень красочно описывали замки «кровопийц», но как бы там ни было, Эльц вызывает просто животный ужас в темное время суток, особенно пугают его очертания в тумане и в лунную ночь. На самом деле это вполне безобидное сооружение, которым владеет одна династия, начиная с XII века. Причем никаких леденящих кровь убийств никогда не было и наличие привидений в нем не зафиксировано, но он упорно вызывает беспричинную тревогу и страх.ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииНа самом деле это старинный и красивейший замок Германии (Burg Eltz). | Фото: novosti-n.org/ pinterest.com.Доказательством необычной ауры этого места является тот факт, что средневековый замок ни разу не подвергался нападению или разорению, не было в нем ни пожаров и наводнения его не коснулись, поэтому можно сказать, что он идеально сохранился. Хотя, как знать, может именно жуткие ассоциации и уберегли его от всевозможных посягательств и разрушений.

6. Пирамиды военной базы в Северной Дакоте (США)

ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииMissile Site Radar – мощная крепость противоракетной обороны США в Северной Дакоте. | Фото: dnpmag.com/ ozersk74.com.Засекреченный в свое время объект Missile Site Radar, служивший военной базой ПВО, напоминает жуткую усеченную пирамиду, в которой обитает главный суперзлодей планет. Американцы так боялись советских межконтинентальных баллистические ракет, что не пожалели 6 млрд. долларов на создание бункера с радарной системой. Его замаскированные локаторы на 360° и разветвленные туннели, которые были затоплены сразу же после открытия полигона, до сих пор вызывают неподдельный интерес у любителей пощекотать свои нервы, у остальных же комплекс вызывает только страх.

7. Мемориальная башня в Саппоро (Япония)

ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииВысота башни составляет 100 м, что соответствует 100-летию (Centennial Memorial Tower, Япония). | Фото: commons.wikimedia.org/ whatscheaper.com.Мемориальная башня (Centennial Memorial Tower) была построена в 1970 году. Ее создание было приурочено к 100-летию проекта развития префектуры, как выражение благодарности за тяжелую работу людей, которые превратили Хоккайдо в то, чем он является сегодня и как символ безграничного будущего развития. Казалось бы, создание мемориальной башни олицетворяющей светлое будущее должно было вдохновить на что-нибудь прекрасное. Но не там-то было, в итоге в живописном месте парковой зоны появилось 100 метровое стальное страшилище, которое видно практически из любого уголка города.

8. Дамба Кентукки на реке Теннесси (США)

ТОП-8 сооружений мира, вызывающие негативные ассоциацииДамбе Кентукки на реке Теннесси не хватает только бластера, чтобы быть на все 100% похожей на имперский шагоход AT-AT. | Фото: interestingengineering.com/ gallery.world.Необычные архитектурные формы дамбы гидроэлектростанции больше напоминают шагоход AT-AT, созданный для Имперской Армии наземных сил Галактической Империи («Звездные войны»), нежели инженерное сооружение. Строительство ГЭС началось в конце 1930-х годов и было завершено незадолго до конца Второй мировой войны. Создание именно этой дамбы было начато в рамках «Нового курса» президента Рузвельта из-за частых наводнений и для того, чтобы улучшить навигацию на реках Огайо и Миссисипи. По сведениям редакции Novate.Ru, на данный момент (2017 г.) это сооружение включено в Национальный реестр исторических мест США.Устрашающий вид сооружения — не единственная причина, которая вызывает неприятие у людей нового шедевра архитектуры. Даже несмотря на то, что архитекторы изо всех сил стараются создавать ультрасовременные объекты с максимально комфортным пространством для работы, отдыха и жизни человека, но их произведения постоянно критикуются, а иногда и вовсе не принимаются. Почему же современная архитектура в такой опале, и что вызывает особенное неприятие?