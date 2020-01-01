Переможниця «Ігор Нескорених» навчає лучан стрільбі з лука. ВІДЕО

Як натягнути тятиву та потрапити у ціль вчили усіх охочих у клубі «Archers Birds», що у Луцьку. Клуб стрільби із лука створила учасниця національної збірної Ігор нескорених 2018-го Майя Москвич.

Нині стрілків у клубі 15. Щоб зібрати гроші на нове спорядження та облаштування клубу, організували благодійний марафон зі стрільби із лука, — пише Суспільне Волинь.

З олімпійським видом спорту – стрільби із лука, каже Майя Москвич, познайомилася перед «Іграми Нескорених 2018». Того ж року отримала золото на змаганнях у Сіднеї. Відтоді, каже, розвиває цей вид спорту у Луцьку.

«Коли я готувалася до «Ігор Нескорених» я була в Києві і тренувалася там, тому що в Луцьку не було. Власне, тому я це і створила, тому що виграла змагання, хотілося зробити щось і для власного міста. Ми будем вчитись стріляти, знайомитись з цим видом спорту в Луцьку і разом з тим збирати на потреби нашого клубу, тому що на переїзди дуже багато іде витрат», — каже чемпіонка «Ігор Нескорених — 2018» Майя Москвич.

Один з членів клубу Павло Ковальський, учасник національної збірної «Ігор Нескорених 2020» каже, що представлятиме Україну на змаганнях у двох дисциплінах – веслування на тренажері та стрільба з лука.

«Цього року мені пощастило попасти до складу збірної України. Того року Майя представляла, а зараз перейняли волинську естафету і будемо представляти Волинську область і Україну на міжнародних змаганнях «Ігор Нескорених» — розповідає Павло Ковальський.

Наразі, розповідає Павло, по декілька разів на тиждень готується до ігор у цьому клубі. Під час благодійного марафону став тренером для тих, хто захотів навчитися стріляти у ціль.

«Це в нас є базовий варіант, приклад лівостороннього олімпійського лука. Хто прийде, буде мати бажання постріляти або навчитися це зробити я буду допомагати у цьому активному процесі. Нашу локацію ще не всі знають, тому ми очікуємо на наших гостей», — говорить Павло Ковальський.

Зі слів Майї Москвич, з наступного року у клубі планують навчати стріляти з лука дітей. Нині шукають кошти на купівлю юнацького спорядження.