В России выросли ставки утильсбора на автомобили

Сегодня, 1 января 2020 года, в России начали действовать повышенные ставки утилизационного сбора на автомобили. Соответствующее постановление под №1457 премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 15 ноября прошлого года.

Согласно документу, утильсбор на малолитражки с объемом двигателя до 1 литра вырос на 46,1%, на машины с объемом двигателя от 3,5 литров – на 145%, а на самый массовый сегмент легковушек с двигателями объемом от 1 до 2 литров – на 112,4%. В среднем на все легковые автомобили утилизационный сбор увеличен на 110,7%.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», вице-премьер РФ Дмитрий Козак не исключил, что повышение ставок утильсбора приведет к подорожанию импортируемых в Россию автомобилей на 2-5%.

Автодилеры, в свою очередь, прогнозируют, что в 2020 году цены на новые автомобили вырастут на 5%, а спрос на них снизится еще на 8%.