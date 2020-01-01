В России выросли акцизы на бензин, дизтопливо и автомобили

1 января 2020 года в России выросли ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и легковые автомобили. Информация о них содержится в новой редакции 193-й статьи Налогового кодекса РФ.

Так, бензин класса 5 с этого года будет облагаться по ставке 12 752 рубля за тонну, дизельное топливо – по ставке 8 835 рублей за тонну.

Размер ставок на легковые автомобили с двигателями мощностью от 90 до 150 л.с. в 2020 году составит 49 рублей за 1 лошадиную силу, с двигателями мощностью от 150 до 200 л.с. – 472 рублей за 1 лошадиную силу, от 200 до 300 л.с. – 773 рублей за 1 лошадиную силу, от 300 до 400 л.с. – 1317 рублей за 1 лошадиную силу, от 400 до 500 л.с. – 1363 рублей, а легковушки с самыми мощными моторами, выдающими более 500 л.с., будут облагаться по ставке 1408 рублей за лошадиную силу.