Алтайский край вновь устремился дно бутылки рейтинге российской трезвости

Федеральный проект «Трезвая Россия» к концу 2019 года подготовил ежегодный независимый доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации». После прошлогоднего взлета из числа аутсайдеров в группу «меньшего алкогольного риска» Алтайский край вновь потерял свои позиции и разместился на 35 месте.

Как уточнили авторы исследования, итоговый балл для каждого региона исчислялся путем суммирования занятых им мест по каждому из шести базовых критериев: число умерших от отравления алкоголем, количество больных алкоголизмом, число преступлений, совершенных в пьяном состоянии, региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта, сумма правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта, а также сила регионального антиалкогольного законодательства. Ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). Для каждого из субъектов был представлен итоговый балл, который и определил его положение в «Рейтинге трезвости регионов». Чем меньше балл, – тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место.

В результате Алтайский край набрал 34,24 балла и занял 35 место в таблице — это на две позиции хуже, чем было в прошлом году. Тем временем Республика Алтай, напротив, поднялась на две ступени выше, заняв 45 место с суммой в 37,22 балла. Добавим, что тройка лидеров по наименьшему употреблению алкоголем осталась прежней: Чечня (13,31 балла), Ингушетия (13,35) и Дагестан (14,14 балла). При этом самыми «пьющими» регионами назвали Приморский край (85 место и 48,14 балла), Чукотку (84 место и 48,1 балла) и Ненецкий автономный округ (83 место и 46,3 балла).

В целом авторы проекта отметили, что в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи — доля ее вовлеченности в употребление спиртного выросла на 16 % в сравнении с предыдущим годом. Опрос был проведен в 65 регионах России среди 120 тысяч человек в период с мая по июль 2019 года. Основной возраст опрашиваемых — 18-23 года. В результате процент потребления алкоголя среди молодежи составил 69 % среди опрашиваемых. В прошлом году по итогу опроса 53 % респондентов употребляли алкоголь систематически (раз в неделю). Опрошенные указали, что побуждающими факторами к употреблению алкоголя является: доступность алкоголя (62 % опрошенных) и реклама алкоголя в медиа, на телевидении (52 %).