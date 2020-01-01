Неприличные прозвища средневековых королей, которые больше бы подошли современным реперам

Многие представители средневековой знати, начиная от заштатных провинциальных графов, и заканчивая самими королями, не отказывали себе в удовольствии взять своеобразный грозный «псевдоним», заслышав который, все враги должны были убегать, сверкая пятками.

История знает множество всевозможных «Великих», «Грозных», «Красивых», и так далее, и тому подобное. Но были в истории и такие особы благородных кровей, кличкам которых позавидовал бы любой современный рэпер.

Итак, сегодня мы представим вам пятерку средневековых монархов с самыми необычными и «дерзкими» кличками.

Лугайд «С… Сын», Верховный Король Ирландии

Ранняя история средневековой Ирландии примерно настолько же достоверна и надежна, как судебные показания мелкого хулигана под метамфетамином, но, согласно некоторым ом, Король Лугайд взошел на трон приблизительно в 200 году нашей эры. Если говорить начистоту, то правление этого короля не запомнилось особо ничем, кроме необычной клички. Лугайд вошел в историю под прозвищем «Маккон», что дословно можно перевести как «Сын гончей», «Щенок» ну или, если вам так будет угодно, «С… сын». Нет, Верховный Король Ирландии не вырос в гетто, не читал рэп и не торговал наркотиками, а свое «громкое» прозвище он, если верить легенде, приобрел, благодаря тому, что в младенчестве вместо материнской груди сосал молоко лучшей охотничьей гончей его отца.

Конунг Рагнар «Кожаные Штаны»

Нет, этот полулегендарный предводитель викингов, который предположительно жил в середине девятого века и разорял своими набегами Северную Европу, не был любителем садомазохизма (если, конечно, не относить к садомазохизму пылкую страсть к сжиганию монастырей и убийству христиан). Некоторые и считают, что столь необычное прозвище Рагнар приобрел, благодаря своим штанам из воловьей шкуры, которые он носил, чтобы защитить свое главное достоинство от укусов ядовитых змей. Те же и, помимо всего прочего, также уверяют, что именно в насмешку над столь трепетной заботой о «противозмеиной защите» своих интимных частей тела Король Нортумбрии Элла II, захвативший Рагнара в плен, собственно и приказал швырнуть его в яму с гадюками. Кстати, судя по всему, необычные прозвища в роду у Рагнара были семейной традицией, ведь его сыновья тоже могли похвастаться кличками в стиле Ивар «Бескостный» или Сигурд «Змея в глазу».

Людовик «Всемирный Паук», Король Франции

А вот это уже что-то в стиле «Игры престолов». Если любители этого знаменитого сериала искренне уверены, что большего интригана, чем Варис-Паук, сложно себе представить, то им явно не приходилось слышать о Короле Франции Людовике XI. Людовик, который за свои многочисленные дворцовые интриги, предательства и «многоходовочки», заработал себе прозвище «Всемирный Паук», еще с самой юности с легкостью находил себе врагов, первым из которых оказался его собственный отец.

Однако весь потенциал Людовика сполна раскрылся в более зрелом возрасте, когда Король умудрился чужими руками превратить значительно превосходящего его по силам Герцога Бургундии Карла «Лысого» в Карла «Мертвого». Кстати, Людовик XIувековечил свое имя не только как политик, но и как литературный персонаж, ведь яркую личность Всемирного Паука охотно описывали Вальтер Скотт и Виктор Гюго.

Альфонсо «Слюнтяй», Король Леона

Ну что вы, что вы, это совсем не то, о чем вы подумали, ведь столь необычное прозвище славный Король Леона и Галиции заработал не за малодушие, а за свои буйные приступы ярости, во время которых у монарха якобы валила пена изо рта. Впрочем, помимо слюней Альфонсо также прославился еще и своей чрезмерно нежной любовью к своей семье. После того, как возмущенный Папа Римский аннулировал брак между Королем и одной из его двоюродных сестер, Альфонсо не растерялся. Побрызгав слюнями, Король показал в сторону Рима два средних пальца и тут же женился на другой своей двоюродной сестре. Кстати, стоит отдать ему должное, помимо ярости и инцеста, Альфонсо также вошел в историю как основатель первого университета в Испании.

Константин «Отстойное Имя», Император Византии

Если уж говорить об «отстойных» прозвищах, то первое место однозначно принадлежит Византийскому Императору Константину V Копрониму, что дословно переводится как «фекальное имя». Такое неприятное прозвище император-иконоборец заработал от своих религиозных противников, которые уверяли, что во время крещения маленький Константин якобы наделал шороху тем, что испражнился в купель.

отсюда