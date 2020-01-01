Экстрасенс, предсказавший пожар в Нотр-Даме, дал свои предсказания на 2020 год.

Известный в Великобритании экстрасенс Николас Ауджула, предсказавший землетрясения в Китае и на Кубе, массовые протесты лондонских таксистов, пожар «в большой исторической церкви» (Нотр-Дам), рассказал, чего ожидать в 2020 году в ближайшем будущем. Некоторые СМИ называют Ауджулу "наследником Настрадамуса".

Согласно его видениям, мир захлестнёт волна протестов, которые перерастут в "глобальное массовое движение". При этом президент США Дональд Трамп "будет повержен", а в Великобритании будет преобладать "суровая погода и сильные ветра". Что именно имел ввиду прорицатель трудно предугадать, однако судя иецхэзжн по сбывшимся в прошлом предсказаниям, к нему стоит прислушаться.

«Я видел много протестов — людей, выходящих на улицы, не так много только здесь [в Англии], но по всему миру. Конечно, люди все время протестуют, но я вижу это скорее как глобальное массовое движение. Я также чувствую, что Трамп будет побежден. Мне были видения суровой погоды и очень сильных ветров в Великобритании», — говорит Ауджула.

Для мира шоу-бизнеса у Ауджула также есть видения. Так, он предчувствует смерть от алкогольной зависимости молодой и популярной певицы, а также рождения ребенка у известной светской львицы Пэрис Хилтон. Скандальные перипетии между Линдси Лохан и Дженнифер Энистон найдут свое продолжение.

Между тем, по словам Николаса, в мире спорта не все так мрачно. Ведь «Англия, победит на крупном футбольном турнире». Возможно это будет Лига Европы УЕФА.