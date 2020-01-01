Российские телеканалы массово отключили комментарии под роликом с поздравлением Путина (ФОТО)

На такой поступок подтолкнула критика пользователей Сети в минувшем году.

Традиционный событием в Новом году стало новогоднее обращения президента страны Владимира Путина к россиянам с поздравительными словами, а также неким подведением итогом уходящего года.

В России множество часовых поясов и естественным образом обращение Путина записывается заранее, чтобы жители всей страны имели возможность под бой курантов отрыть шампанское и загадать желание.

Однако в этом году, после обилия иецхэзжн гневных комментариев под видео с новогодней речью в 2018 году, IT-шники предусмотрительно отключили возможность комментировать поздравление Путина на YouTube-каналах, где велась трансляция.

Таким образом, в частности, поступили "Россия-24", НТВ, и Первый канал.

Напомним, в своей речи российский лидер напомнил о грядущем 75-летии Победы.

"В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения – всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины".

Также глава РФ пожелал россиянам достатка и покоя в семьях.

"Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками… Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!" — заключил президент.