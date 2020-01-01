Полный джингенбелс: Крид взорвал Сеть фото с голой звездой Playboy

Снимок украсил популярный паблик MDK «ВКонтакте».

В преддверии Нового года репер решил принять участие в тематической фотосессии под названием Christmas Tricks with Egor Kreed (Новогодние фокусы с Егором Кридом), где "вишенкой на троте" стала Лия Ситдикова из Набережных Челнов, победившая в конкурсе «Девушка года Playboy 2017». Снимок украсил популярный паблик MDK «ВКонтакте».

На фото 25-летняя девушка предстала в образе подарка, а из одежды на ней лишь носки и красная лента, повязанная вокруг груди. Крида облачили в костюм елки.

Подписчики мягко говоря были шокированы "подарком" Крида. Некоторые даже не смогли найти слов, чтобы выразить свои чувства.

"Егор, ты что крейзи?" — спрашивает egorkreed.mylove.

"Ты даже в костюме ёлки sex", — отметили story_ekreed.

"Полный джингенбелс", — высказалась katrinpitsentiyx.

"М-да везде куклы силиконовые ничего нового. ( бесит чё ничего другого нельзя придумать?" — негодует _____yuliya14_____.

"Егор как обычно в своём репертуаре", — вторит tapohka_.

"Воооу, упакуйте мне эту елочку пожалуйста", — требует smail_kreed.

Напомним, Ситдикова родилась в Челнах, затем ее семья переехала в Казань, а в 15 лет девушка перебралась в Москву. После победы в конкурсе от мужского журнала она получила множество призов, среди которых 1 миллион рублей. Кроме того, девушка попала на обложку Playboy, также ей уделили восемь разворотов.