Без трусов, феноменально: полуголая Лобода ошарашила новогодним нарядом (ФОТО)

Светлана Лобода шокировала поклонников свежим фото в Instagram

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram смелый новогодний наряд, представ перед поклонниками в полуобнажённом виде и шляпе.

Отметим, что артистка является поклонницей экстравагантных "голых" нарядов. Так, под конец года она представила клип, в котором она снялась в разных ракурсах, в том числе — полностью обнаженной, что стало приятным сюрпризом для её подписчиков.

По сути, представленный клип является некоторым миксом специально иецхэзжн проведенной видеосессии с наложением на неё музыкального материала.

"На встречу к Новому Году", — гласит подпись к снимку.

Поклонники поздравили исполнительницу с праздником и одновременно выразили удивление её нарядом.

"Скоро голая куда-нибудь пойдёт, подождём", — спрогнозировал lazergravkorolev.

"На встречу к Новому году без трусов, феноменально", — сыронизировал azarov_aleksej.

"Леди-Провокациия", — отметил irinaredy.

"Света. Ты как всегда супер- звезда", — восхваляет annametron.

"Как им охота обязательно голыми побегать, может ради Нового года?", — задается вопросами zoya799.