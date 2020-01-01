Немецкий врач рассказала, как влияет на здоровье отказ от алкоголя

Врач из Германии рассказала, как повлияет на организм отказ от алкоголя.Главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау Ярмила Мальмейстер объясняет, что наиболее ярко эти изменения наблюдаются в организме тех, кто употреблял спиртные напитки не реже 5 дней в неделю. Стоит отметить, что, по мнению немецких врачей, если 2 дня в неделю человек может обойтись от спиртного, то зависимость у него еще не развилась, [url=]пишет[/url] Российская газета.

Так, отказ от алкоголя повышает качество сна и работоспособность, а также запускается процесс восстановления печени, которая начинает более активно расщеплять накопленные жиры. Если не пить спиртное 30 дней, то у человека нормализуется артериальное давление, улучшается концентрация внимания и состояние кожи. Чтобы человек мог контролировать тягу к спиртному, необходимо не пить не менее месяца. За это время он осознает, что спиртное ему не нужно для развлечения и отдыха. Если перестать пить на год, то улучшится работа системы пищеварения, и все метаболические процессы придут в норму. Также будет легче контролировать вес. Так, пьющий ранее в день по 2 порции алкоголя, отказавшись от спиртного, может сбросить за год 20 килограмм.