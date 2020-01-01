Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

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mavit
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Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает «Булгаргаз».

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

По данным крупнейшей болгарской газораспределительной компании, 30 декабря 2019 года было подписано дополнительное соглашение между Bulgargaz EAD и «Газпром экспорт». В нем изменился пункт доставки — с Исакча и Негру-Водэ в Румынии на Странджу 2 / Малкоклар. Газ будет поступать с территории Турции. «Финансовые выгоды от изменения пункта доставки оцениваются примерно в 81 миллион левов (около 41 млн евро — прим. ред.). Эта экономия обусловлена устранением затрат на доступ и передачу через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены Bulgargaz EAD и болгарским потребителем природного газа», — сказано в заявлении «Булгаргаза».

Общую дополнительную выгоду оценили примерно в 4,6 млн левов за счет уплаты более низких тарифов. За счет экономии предложили снизить цены на природный газ в первом квартале 2020 года.

«Bulgargaz EAD продолжает переговоры с ООО „Газпром экспорт“ о снижении цены поставок природного газа для страны», — добавили в компании. Переговоры планируют завершить в начале 2020 года. Болгария намерена транспортировать газ в Грецию и Северную Македонию.

Напомним, «Турецкий поток» состоит из двух ниток газопровода, одна из которых нужна для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах запустить трубопровод с 8 января. В это же время «Газпром» заполнил топливом обе нитки. По территории Болгарии проходит 11-километровый участок газопровода, его достроили в октябре.