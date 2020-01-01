Участник «Голоса» Ив Набиев обвинил Константина Меладзе в попытке устранить его из шоу: «Провокация»

Ив Набиев в интервью прокомментировал попытку одного из наставников устранить его из шоу. По словам участника 8-го сезона «Голоса», действия Константина Меладзе являются провокацией. В полуфинале музыкального проекта конкурсант выступил в новом образе, исполнив песню Валентины Толкуновой под названием «Поговори со мною, мама». Некоторые члены жюри, привыкшие к надрывному голосу Ива Набиева, не оценили его спокойный перформанс. Продюсер «ВИА Гры» заявил, что участник шоу «не дотянул». В то же время Сергею Шнурову не понравилась внешность артиста, поскольку он отметил, что усы молодого человека были лишними.

Полуфиналист высказался по поводу мнения наставников и обвинил Константина Меладзе в провокации. Сам Набиев остался доволен своим номером и образом. «Категорически не согласен с придирками Шнурова», — прокомментировал ситуацию исполнитель, который остался на шоу благодаря зрительским симпатиям и Полине Гагариной.

READ В отношении угрожавших сыну Плющенко сектантов возбудили уголовное дело

По словам участника «Голоса», он вышел на сцену без актерских масок, хотя в финале собирается выступить с более энергичной песней. Последний эпизод сезона зрители увидят на «Первом канале» 1 января.