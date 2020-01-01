АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили Lada

Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей. Об этом стало известно «Автоновостям дня» в ходе мониторинга российского автомобильного рынка.

Больше всех подорожали флагманский седан LADA Vesta и «внедорожный» универсал LADA Vesta SW Cross – на 23 тыс. и 22 тыс. рублей соответственно. Стоимость обычного универсала Vesta SW выросла на 18 тыс. рублей, «внедорожного» седана Vesta Cross – на 19 тыс. рублей, а спортивной Vesta Sport и «битопливного» седана Vesta CNG – на минимальные для модели 15 тыс. рублей.

Бестселлер марки LADA Granta прибавила в цене на 11 тыс. рублей во всех модификациях, за исключением «внедорожного» универсала Granta Cross, подорожавшего на 15 тыс. рублей. Такую же прибавку получил внедорожник LADA 4×4, все версии которого (включая Bronto и Urban) с сегодняшнего дня стали дороже на 15 тыс. рублей.

Цены автомобилей коммерческого семейства LADA Largus, включая их битопливные модификации CNG, выросли на 18 тыс. рублей.

Наименьшим подорожанием отметились хэтчбеки LADA XRay и LADA XRay Cross, все комплектации которых выросли в цене на 5 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно.

Актуальные цены на модели LADA теперь выглядят следующим образом:

LADA 4×4 3 дв. — от 538 900 до 601 900 рублей;

LADA 4×4 5 дв. — от 577 900 до 640 900 рублей;

LADA 4×4 Bronto — от 742 900 до 806 900 рублей;

LADA Granta — от 455 900 до 670 800 рублей;

LADA Largus — от 589 900 до 962 900 рублей;

LADA Vesta — от 629 900 до 1 078 900 рублей;

LADA XRay — от 619 900 до 855 900 рублей;

LADA XRay Cross — от 767 900 до 979 900 рублей.

Таким образом, размер подорожания составил от 0,81% до 3,8% в зависимости от модели и модификации.