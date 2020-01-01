Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Компания Mitsubishi представит кроссовер Outlander нового поколения во второй половине 2020 года. Об этом изданию Automotive News рассказал глава европейского подразделения бренда Бернар Луар.

По словам топ-менеджера японской марки, в основу Mitsubishi Outlander четвертого поколения ляжет новая платформа альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которая еще больше сроднит его с Nissan X-Trail (он тоже сменит поколение в 2020 году). Многие черты внешности модель возьмет у концепта Mitsubishi Engelberg Tourer, представленного минувшей весной на автосалоне в Женеве, а в моторную гамму войдут только гибридные силовые установки с возможностью зарядки аккумуляторов от бытовой электросети.

Кроме «четвертого» Outlander, во втором полугодии 2020-го дебютирует новый компактный кроссовер. Вся информация о нем пока держится в секрете, за исключением того, что он, как и старшая модель, тоже получит подзаряжаемую гибридную установку.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что Mitsubishi сертифицировал в России обновленный кроссовер ASX. «Посвежевший» внешне и внутри паркетник поступит в продажу в 2020 году. Информация о комплектациях и ценах будет опубликована дополнительно.