Автопроизводители поднимают цены на автомобили

Автопроизводители начали поднимать цены на свои автомобили в России в связи с индексацией утилизационного сбора. Новогодних распродаж ждать не стоит. Об этом сообщили «РИА Новости» опрошенные дилеры и сами автоконцерны.

По словам собеседников из крупных дилерских холдингов, ряд автопроизводителей уже уведомили о пересмотре цен с 1 января – это Mitsubishi, Chevrolet, Jaguar Land Rover и Cadillac. Точный размер подорожания пока не приводится (очевидно, что у разных брендов он разный), но, как ранее говорил президент дилерской группы Favorit Motors Владимир Попов, ценник на машину среднего класса вырастет примерно на 35-100 тысяч рублей.

Основной причиной повышения цен и дилеры, и производители, называют индексацию утилизационного сбора c 2020 года. Согласно постановлению правительства, в сегменте легковых автомобилей он вырастет в среднем на 110,7%, причем на самый массовый класс легковушек с двигателем объемом от 1 до 2 литров ставка увеличится на 112,4%, на малолитражки с двигателем объемом до 1 литра – на 46%, а на машины с мотором от 3,5 литров – на 145%.

Никаких новогодних акций на покупку новых машин, как говорят дилеры, не предвидится. Максимум, на что можно рассчитывать – текущие спецпредложения от автомобильных брендов и точечные распродажи складских запасов по старым ценам в январе и феврале, чтобы как можно скорее освободить склады и закупить машины 2020 модельного года по новым ценам.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», с 1 января 2020 года также планируют повысить цены Volvo, BMW, Chery, LADA, Renault и Subaru.