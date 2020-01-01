Барнаульская горэлектросеть выставила горожанке космическую квитанцию после проверки счетчика

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула провела проверку в отношении АО «Барнаульская горэлектросеть». В надзорное ведомство обратилась собственница жилого дома, которая пожаловалась на неправомерные действия предприятия — ей начислили свыше 180 тысяч рублей за свет. Как выяснилось, у женщины был не исправен счетчик, однако специалисты горэлектросети просто не обратили на это внимание.

Как было установлено прокуратурой, в 2019 году сотрудники предприятия проверили прибор учета электроэнергии в частном доме. По ее результатам хозяйке дома начислили более 180 тысяч рублей за свет. Однако собственница дома не согласилась с таким размером платы и обжаловала действия энергоснабжающей организации в прокуратуру. Позже выяснилось, что счетчик действительно был неисправным и учитывал расход электроэнергии в 800 раз больше фактического, что было оставлено специалистами без внимания. Именно поэтому горожанке выставили счет в 10 раз выше нормативного.

В этой связи прокурор Железнодорожного района Барнаула обратился в суд в интересах заявителя с требованием произвести перерасчет платы за электроэнергию. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, действия энергоснабжающей организации признаны незаконными. На общество возложили обязанность выполнить перерасчет платы.