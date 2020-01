Рассерженный Папа Римский ударил паломницу, схватившую его за руку

Глава католической церкви не смог сдержать эмоций, когда женщина из толпы вцепилась в его руку.



Возмущенному папе Римскому Франциску пришлось отбиваться от женщины в толпе на площади Святого Петра в Ватикане во время празднования Нового года. Видео инцидента было опубликовано в Twitter.

Отмечается, что папа был в хорошем расположении духа и, проходя мимо толп людей, всячески приветствовал их, пожимал им руки и улыбался. В какой-то момент одна женщина буквально вцепилась в его руку, насильно притянув его к себе, что возмутила понтифика. Ему даже иецхэзжн пришлось ударить ей по руки, что вызволить свою.

"Нет от папы римского: приветствуя людей на площади Святого Петра в канун Нового года, Папа Франциск был вынужден отстраниться от женщины, которая схватила его за руку и дернула к себе", — говорится в сообщении Twitter.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd

— CBS News (@CBSNews) December 31, 2019