Костик, я беременна!: Веру Брежневу жестко унизили на новогоднем корпоративе Comedy Club (ВИДЕО)

Марина Кравец сыграла "соперницу" Брежневой, которая пришла на некий корпоратив холдинга "Санрайз", где главой является Константин Георгиевич.

31 декабря в Comedy Club состоялся новогодний корпоратив, на котором собрался едва ли не весь светский бомонд. Среди приглашенных оказалась и известная певица и экс-солистка группы "ВИА ГРА" Вера Брежнева, супруга продюсера Константина Меладзе.

Именно Брежнева невольно стала участницей комедийной сценки, которую разыграла актриса Марина Кравец — единственная участница-резидент Comedy Club.

По сюжету номера во время корпортатива некого холдинга "Санрайз" любовница главы предприятия Константина Георгиевича, которую виртуозно исполнила Кравец, изрядно приняв на грудь, решает иецхэзжн спеть и признаться со сцены в любви к своему "Костику", не обращая внимания на попытки ведущего обуздать не в меру разошедшую девицу.

Ведущего она попросила объявить себя просто "Малышкой", потому как это очень нравится ее возлюбленному.

"Костик, Костик мы красивая пара. А у всех вокруг ваще какая-то запара. Но мне все равно, что все вокруг говорят. Мне 19 — тебе 60. Ты старше меня на 40 лет. И че? Я просто хочу быть с тобой и больше ниче! Я жила любви не зная, ты моя 60-летняя зая. С новым годом!", — кричит "Малышка" со сцены.

Ведущий настойчиво пытается уговорить уйти девушку, так как Константин Георгиевич пришел на мероприятие не один, а со своей супругой. Однако это только еще сильнеей заводит "Малышку".

"Привет жена, с Новым Годом! Короче я хотела сказать. Мы вот с Вами не знакомы. Жена да? Давай на ты, окей? Окей. Короче… я тебя реально не знаю, мне кажется ты очень классная, ваще! Потому что наш с тобой Костик, он реально не прогадывает, он всегда бьет точно в цель. А я классная, значит и ты классная", — продолжает делится своим восторгом неугомонная девица.

Более того "Малышка" решила спеть и жене своего Костика, ошарашив его новостью, что уже три месяца как находится в интересном положении.

"Спасибо Костик за все тебе. За все подарки, за все, за все. Спасибо за шубу и РенджРовер Вок. Ты исполняешь любой мой каприз. Но у меня для тебя есть реальный сюрприз. Сейчас у тебя такая радость появится на лице. Короче Костя я не третьем месяце. С новым годом друзья!", — спела "Малышка".

Выскочивший на сцену ведущий пытается, как может, унять неугомонную певицу, сообщив, что Костику стало плохо и ему даже вызвали скорую помощь после ее известия. И тут на сцену вышла Вера Брежнева с песней "Мир, в котором я живу". Однако "Малышка", которую ранее еле утащили со сцену, выскочила обратно и стал кричать, как она ненавидит Костика, "эту старую, толстую, лысую тварь".

"Ты знаешь что я тебе скажу по секрету? Да не беременна я. Я просто этого урода на понт беру!", — кричит "Малышка" , обращаясь к Брежневой, которая едва сдерживает смех.

Поклонники шоу остались в восторге от юмористической сценки.

"Какая же она клёвая", — пишет mrsromashka.

"Кравец лучшая!!!!", — восторгается zhanna180788.

"Марина как всегда молодец! Очень точно показала "зелёных" девок, интонация и цели… прям в 10-ку!", — отмечает tiande.corp.

Между тем, некоторые подписчики усмотрели в сценке тонкий троллинг в адрес Веры Брежневой, вспомнив, что певица в свое время увела из семьи Константина Меладзе, при этом их тайный роман долгое время был скрыт от глаз общественности. Случайно или нет, но таинственного главу холдинга, к которому обращается со сцены любовница, тоже зовут Константин.

"Костик, это который Меладзе?", — интересуется azoma841.

"Это такой тонкий посыл Меладзе? Значит слухи не беспочвенны", — делает вывод ig.or5401.

Как ранее писал Topnews, Полину Гагарину довели до истерики на новогоднем корпоративе Comedy Club.