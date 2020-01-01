Крис, что за ужас?: развратная Асмус пошло выставила напоказ трусы (ФОТО)

Кристина Асмус шокировала фанатов "суровым закулисьем".

30 декабря на телеканале состоялся показ фильма "Эдуард Суровый. Слезы Брайтона", где главную роль исполнил резидент Comedy Club и основатель этого образа Гарик Харламов. Его сценической возлюбленной по иронии стала Кристина Асмус, сыгравшая армянскую балерину "Айи Парманесян".

Спустя сутки после показа Асмус поделилась с подписчиками "суровым закулисьем", поблагодарив "всех-всех, кто имел отношение к созданию фильма «Эдуард Суровый. Слёзы Брайтона».

Отметим, что чуть ранее презентуя премьеру нового фильма с персонажем юмориста Эдуардом Суровым, знаменитости сняли забавный ролик, в котором Кристина Асмус иецхэзжн предстает в роли возлюбленной героя — армянской балерины. При этом на одном их снимков она показала подписчикам свою пятую точку под балетной пачкой. Фото было сделано судя по антуражу в гримерке.

"Немного сурового закулисья вам Поздравляю всех-всех, кто имел отношение к созданию фильма «Эдуард Суровый. Слёзы Брайтона»!! Смотрели вчера? Если есть секунда между подарками и салатами, делитесь впечатлениями!! )) Какой момент разорвал больше всего? ))))", — пишет Асмус.

Помимо этого в видеонарезки актриса показала процесс наложения грима, который сдел ее практически неузнаваемой.

Не забыла Кристина и высказать слова благодарности своим подписчикам, поздравив их с Новым годом. Публикацию она сопроводила рядом архивных фото, среди которых она предстала перед фолловерами в белоснежном купальнике, демонстрируя прекрасную стройную фигуру.

Поклонники звездной пары разделились на два лагеря. Одним фильм категорически не понравился, другая часть поклонников осталась в полном восторге от представленных на экране образов.

"Особый юмор. Простите, но большей фигни в жизни не видела. Наверно, мне далеко до этого искусства…", — пишет vesna.vesna.

"Ух ты пух ты", — отмечает stop_los.

"Крис, что за ужас", — недоумевает

"Это просто шикарно", — подметил sergeeva_anna19.

"Старая советская гвардия актёров шикарны! Врут и не краснеют", — желает alexeyvipr.

"Мне понравилось, что Лепс брат Эдика, и вообще, как все рассказывали про Сурового, без улыбки, а на полном серьезе, будто правда документальный фильм, было прикольно)))", — пишет terekhovanadia.

"Тяжела все таки жизнь артиста, столько труда вкладывать, не спать, терпеть обсуждения, пусть все тяготы останутся в прошлом году, мы Новый год уже встретили, а вас с Наступающим Новым годом, успехов в карьере, счастья в жизни, крепкого здоровья и стальных нервов", — отметил melnikova_kms.