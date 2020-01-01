В России с банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

С сегодняшнего дня Центробанк начал взимать плату с банков за использование системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РИА «Новости».

В зависимости от суммы операции, которую совершают клиенты, кредитным организациям придется перечислить ЦБ от 5 копеек до 3 рублей. Напомним, в настоящее время в СБП более 30 участников. Используя систему, россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона и платить за товары и услуги при помощи QR-кода.

По мнению специалистов, опрошенных агентством, новые тарифы не создадут дополнительной нагрузки для банков, так как они заранее были предупреждены об изменениях и заложили расходы в корпоративный бюджет. При этом нулевые комиссии для своих клиентов готовы оставить всего несколько крупнейших игроков. По последним данным, количество пользователей СБП превысило отметку 1,3 миллиона. Всего с конца января 2019 года, когда запустили СБП, было совершено более 5,5 млн операций на сумму свыше 48 млрд рублей.