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Wolfgang Rattay/Reuters

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции Соединенных Штатов в отношении трубопровода «Северный поток — 2», назвав это вмешательством во внутренние дела ФРГ. Об этом сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

По мнению Шредера, США хотят определять, с кем Германия может вести торговлю, а с кем нет. Он высказался против принятия такого положения дел.

«Мы не 51-й штат США», — отметил Шредер.

Кроме того, он назвал «своевольными» санкции американской стороны против «Северного потока — 2», и выразил мнение, что действия США направлены не только против торговых отношений с Россией, но также с Китаем и Ираном.

20 декабря в США был подписан оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».