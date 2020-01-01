Астролог Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в первые дни января 2020 года

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Известный астролог поделился советами, которые помогут избежать неприятностей в начале 2020 года.

Новым 2020 год полноправно вступил в свои права, положив начало новому десятилетию. Астролог Павел Глоба поспешил назвать четыре знака Зодиака, кто неожиданно разбогатеет в первые дни января 2020 года.

В первую неделю 2020 года Тельцов ожидают яркие эмоции, хорошее настроение и большая удача. Однако все же стоит проводить это время лучше с близкими, со второй половинкой или в процессе ее поисков. Ближе к концу недели воспользоваться тремя ивжнтхх сильными заговорами на счастье и удачу, что поможет Тельцам продолжить отдых в том ритме, который им максимально удобен.

Для Весов встреча Нового года пройдет успешно, а повысить шансы на удачу поможет закон притяжения. Павел Глоба советует Весам не терять веру в себя, чтобы не навлекать беду. Однако уже 4 января им понадобится больше внимательности в любых делах, посколькоу в этот день звезды и планеты войдут в сильнейший диссонанс.

Финансовая сфера жизни Стрельцов станет самой важной. Именно поэтому не стоит негативно воспринимать просьба начальства выйти на работу в праздники. Все усилия Стрельцов окупятся сполна. Финансовые потоки будут очень активными, поэтому им удастся привлечь в свою жизнь деньги.

Сила слова и мысли возымеет свое действие и поможет Рыбам изменить свое будущее. Астролог советует забыть все неудачи и ошибки, ведь в начале первой недели года этих людей ждут приятные сюрпризы во всех сферах, особенно в любви. Одиноким Рыбам удастся встретить вторую половинку. Их ждут незабываемые встречи. Семейным людям этого Знака и тем, кто уже в отношениях, желательно посвятить время близким.

Как ранее писал Topnews, Павел Глоба назвал 5 знаков Зодиака, которых ожидает удача в первые дни Нового 2020 года