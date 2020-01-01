Уровень оптимизма в России впервые за четыре года показал рост — Блокнот Россия

Индекс оптимизма вырос после трех лет падения.

Россияне готовятся встретить Новый год с повышенным чувством оптимизма. Это, как выяснила международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International, не просто слова, а констатация факта. Индекс оптимизма в России вырос после трех лет падения.

«Важно отметить, что впервые за четыре года индекс оптимизма в России показал положительную динамику, что говорит о том, что россияне устали от затянувшихся тяжелых времен и настроены на улучшение своего положения и дел в стране», — цитирует сегодня «Ридус» комментарий вице-президента Gallup International Андрея Милехина.

По мнению экспертов, на улучшение социального самочувствия граждан и повышение оптимизма влияют несколько факторов.

Главный фактор — это доходы: без учета инфляции они растут, с учетом инфляции — стагнируют, но в целом нет такого проседания, которое наблюдалось в 2014—2015 годах. Плюс — стабильность в социально-политическом плане: отсутствие серьезных негативных социальных реформ, как это было в прошлом году с повышением пенсионного возраста, — все это идет на пользу социальному самочувствию.

Помимо этого, эксперты выделяют высокий уровень безопасности, обеспечиваемый в стране: эффективная работа спецслужб по предотвращению терактов, минимизация преступности.

И конечно, рост оптимизма связывают с государственной политикой по созданию комфортной среды.

Стоит отметить, что накануне ВЦИОМ опубликовал итоги опроса по поводу уверенность россиян в завтрашем дне. Так вот выяснилось, что почти каждый второй житель России (51%) уверен в завтрашнем дне. Этот результат на 18% превышает показатель двадцатилетней давности.

«Если в 2000 году об этом заявлял только каждый третий опрошенный (33%), то сегодня — уже каждый второй (51%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Отмечается также, что больше всего уверены в своем будущем молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (71%). Данные опроса также свидетельствуют о том, что 57% респондентов способны представить будущее своей семьи на год и более значительный срок, тогда как 20 лет назад большинство жителей России (69%) не могли представить свое будущее на срок, превышающий даже несколько месяцев.