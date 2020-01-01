Заворотнюк выразила благодарность поклонникам

Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку. Обращение от актрисы и ее семья опубликовано на странице в Instagram.«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким», — говорится в сообщении.Ранее стало известно, что Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, диагностировали рак мозга, придется встретить Новый год в реабилитационной клинике. До этого она проходила лечение в онкологическом центре, но позже ее перевели в другую больницу для восстановления.

Семья Анастасии Заворотнюк продолжает хранить молчание о состоянии артистки. Чтобы узнать хоть какую-то информацию, журналисты вынуждены обращаться за помощью к астрологам. Один из них отказался делать прогноз для Заворотнюк и вынес вердикт: 2020 год станет для нее последним.Своим страшным пророчеством Виктор Богданов или Павсекакий, как он себя называет, поделился с подписчиками в Twitter. Астролог видит у Анастасии Заворотнюк три «негативные точки» в голове и позвоночнике.»Звонили журналисты, просили составить прогноз для #Заворотнюк Отказал. Ну что я могу сказать, что 2020 год станет последним для нее?» — написал астролог в соцсети.Однако шанс у Заворотнюк, по словам Павсекакия, все же есть. Астролог дает 25% на то, что актриса победит болезнь.

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